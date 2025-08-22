“La prioridad debe ser prevenir, no solo atender enfermedades”: Colegio Médico

Compartir

No es correcto que se priorice el tercer nivel de atención sobre el primero y segundo, cuando lo más importante es prevenir las enfermedades antes que atenderlas.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Salvador carece de un plan nacional de salud que sirva como guía para establecer objetivos claros y orientar la mejora del sistema sanitario, señaló el presidente del Colegio Médico, Iván Solano.

Para el galeno es lamentable que en la elaboración del proyecto de creación de la Red Nacional de Hospitales, no se haya tomado en cuenta la opinión de técnicos en salud, que conocen la realidad del sistema.

Solano cuestionó que a la nueva red se le asignen funciones que ya cumplen otras instancias como por ejemplo la emisión de credenciales y certificaciones de especialidades y subespecialidades médicas, que actualmente realiza el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (CONADEM), un organismo aprobado por el mismo gobierno y que empezó a funcionar el año pasado.

Y advierte que la Red Nacional de Hospitales no se regirá por el sistema de vigilancia de regulación sanitaria, ya que tendrá la facultad de autorizar medicamentos sin la supervisión del ente correspondiente.

“Otro de los aspectos señalado es que no se exija como requisito para integrar la junta directiva experiencia técnica en gestión hospitalaria o administración de hospitales”, agregó.

Según Solano, esto envía un mal mensaje, ya que da la impresión de que los integrantes solo seguirán órdenes de Casa Presidencial.

Para Solano no es correcto que se priorice el tercer nivel de atención sobre el primero y segundo, cuando lo más importante es prevenir las enfermedades antes que atenderlas.

Solano agregó que se debe construir un verdadero plan nacional de salud que enfrente los problemas estructurales del sistema en beneficio de la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...