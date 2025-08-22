FGR presentaría audios y videos de supuestas negociaciones con pandillas

Compartir

Este viernes continuó la vista pública contra Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, y otros exfuncionarios y personas que supuestamente negociaron con pandillas durante los períodos electorales de 2014 y 2015.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador desarrolla la audiencia contra Ernesto Muyshondt y otros cuatro imputados, incluido Benito Lara, ex diputado del FMLN y ex ministro de Seguridad.

En la jornada de este jueves se iba a reproducir la evidencia visual y de audio donde se presentarían las supuestas reuniones entre pandilleros y los imputados. Entre los tratos de los encausados con las estructuras terroristas, según la Fisclás, está la dinero a cambio de votos, así como otros beneficios para los pandilleros recluidos.

Los procesados son: Ernesto Muyshondt, el alcalde de San Salvador; Benito Lara, exministro de Seguridad y exdiputado del FMLN; Ramón Arístides Valencia ex ministro de Gobernación, Wilson Alexander Alvarado, quien tenía una ONG que trabaja con pandilleros retirados, y Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Lüers, periodista.

El inicio del juicio se desarrolló en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, pero Muyshondt se presentó de forma virtual, ya que se encuentra recluido en el Centro Penal de Ilopango.

Benito Lara de forma presencial, quien está recluido en la bartolina del centro judicial desde principio de esta semana, ya que las medidas sustitutivas a la detención fueron revocadas por el juez, a petición fiscal.

La directiva y militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en San Salvador y otros departamentos denunció que el proceso contra el exministro de Justicia y Seguridad Pública y exdiputado del FMLN, Benito Lara, obedece a motivaciones políticas.

“Benito Lara es un luchador social, militante histórico de nuestro partido y un servidor público que, en cada responsabilidad asumida, entregó lo mejor de sí para servir al pueblo. Su trayectoria es incuestionable y habla por sí sola”, manifestó la dirigencia departamental del partido de izquierda y exgobernante.

Al cierre de esta nota, la vista pública aún se desarrollaba.

