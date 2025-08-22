Raquel Caballero y Roswall Solórzano figuran entre los candidatos a dirigir la PDDH

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La actual procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara y el sindicalista Roswall Solórzano figuran entre los 5 candidatos que buscan dirigir la institución para los próximos tres años.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa inició el proceso para elegir al próximo procurador o procuradora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ya que el mandato de Raquel Caballero de Guevara concluye el 15 de octubre de 2025.

Fueron 5 los aspirantes que presentaron sus hojas de vida y documentación necesaria en la Asamblea Legislativa para que sean evaluados y entrevistados por la Comisión Política. Fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro quien informó que los perfiles serían enviados a la Comisión.

Entre los candidatos, se encuentra la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, quien termina su periodo este 15 de octubre, pero busca un tercer periodo en la institución. Es de recordar que el primero lo ejerció de 2016 a 2019 y el segundo de 2022 a 2025. En el primer periodo, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó a la funcionaria por la contratación de una hija de su cónyuge en la institución.

En su segundo periodo y actual, ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad por las múltiples violaciones a derechos humanos que desde el Ejecutivo se han registrado y que poco o nada ha auxiliado. Por ejemplo, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) ha cuestionado a Raquel Caballero por su silencio y hermetismo en contra de los abusos que se vive en el régimen de excepción, medida vigente desde marzo de 2022.

Mientras que el segundo de los 5 postulantes es Roswall Gregorio Solórzano Hernández, un sindicalista del Órgano Judicial. Se desempeña como colaborador jurídico en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde 2014, ya que es graduado en Ciencias Jurídicas. Se ha desempeñado como secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ). Es también, coordinador del Movimiento Ciudadano Poder Popular de El Salvador; este movimiento promovió en 2022 la reelección presidencial de Nayib Bukele pese a estar prohibida por la Constitución.

Otra de las postulantes es Carolina María Hernández de Hernández, abogada de la República, quien desde 1999 se ha desempeñado en la PDDH como secretaria interina con funciones administrativas en la delegación departamental de San Miguel.

El cuarto postulante es el notario, Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, quien actualmente se desempeña en la PDDH como procurador especializado de la Defensoría Pública Penal desde 2023. Se ha desempeñado como juez suplente de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en La Libertad.

El quinto candidato es David Oswaldo Escobar Menéndez, abogado y notario, se ha especializado en derecho administrativo y patrimonial, derecho registral, derecho societario y juicio de cuentas. Actualmente, se desempeña como juez de cuentas de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Estos candidatos serán entrevistados por la Comisión política en las próximas semanas.

