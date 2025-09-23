Más de 130 jefes de Estado y/o Gobierno viajarán a ONU

Compartir

Naciones Unidas/Prensa Latina

Al menos 193 delegaciones, unos 89 Jefes de Estado y 43 Jefes de Gobierno, participarán en el Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se informó este lunes.

Al actualizar a los periodistas en su habitual conferencia de prensa, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general António Guterres, dijo que también se esperan otros jefes de delegaciones y que para esta semana se programaron unas mil 642 reuniones bilaterales.

El vocero confirmó que mañana se inaugura oficialmente el Segmento de Alto Nivel, donde Guterres se dirigirá a los líderes mundiales en un discurso que será una llamada de atención al mundo, enmarcada en la necesidad de tomar decisiones claras en estos momentos decisivos.

“Será un llamamiento a la renovación, a la urgencia de la acción y al liderazgo moral. Denunciará la impunidad y la anarquía que amenazan el orden mundial”, añadió Dujarric.

Comentó que el discurso de Guterres se centrará en una pregunta fundamental a los líderes mundiales: ¿Qué tipo de mundo queremos construir juntos?

El 80mo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se desarrolla bajo el lema «Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos» en un momento crucial para renovar el compromiso mundial con el multilateralismo, la solidaridad y la acción compartida en favor de las personas y el planeta.

Otras reuniones previstas son la Cumbre para una Economía Global Sostenible, Inclusiva y Resiliente (24 de septiembre), mientras que el 25 se realizarán tres, entre ellas la de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental y la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

Este periodo de sesiones contará con una mujer como nueva presidenta de la Asamblea General. Annalena Baerbock es la quinta fémina en ocupar el puesto en los 80 años de historia de la ONU.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...