Despliegue militar de EEUU amenaza condición de “zona de paz” de América Latina

CARACAS/Xinhua

El canciller de Venezuela, Yván Gil, advirtió este lunes que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe representa una amenaza a la condición de “zona de paz” de Latinoamérica.

Durante su intervención en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribeños (CELAC), en Nueva York, el funcionario venezolano advirtió que las amenazas estadounidenses no son solo contra Venezuela, “sino que se convierte en una amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región”.

“Quién pudiera imaginarse que un ataque contra nuestro país no puede afectar a sus vecinos, no puede afectar a la economía regional”, cuestionó el funcionario.

Gil aseguró que no existe “una controversia entre Venezuela y Estados Unidos, lo que hay es el intento de agresión de fuerzas militares promovido por elementos políticos dentro de Estados Unidos”.

En tanto, informó que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado “acciones de disuasión para evitar que este conflicto escale” y calificó de “una gran mentira” los intentos de Estados Unidos vincular al Gobierno de Venezuela con el narcotráfico.

