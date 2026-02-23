¿Silencio conveniente, cómplice o cobarde?

Compartir

Pacífico Chávez

En 2015, Microsoft creó el considerado según el Libro Guinness de los Récords como el sitio más silencioso del planeta. Es una habitación llena de paneles con formas de cuña que absorben el sonido y convierten esa sala en un sitio tan silencioso que agobia: ningún ser humano logra aguantar más que unos minutos en ella.

En nuestro país durante años varios movimientos ciudadanos, gremios, partidos políticos, organizaciones, asociaciones de los mas diversos pensamientos sentaban posición defendiendo la democracia, la libertad, el medio ambiente, derechos laborales, derechos humanos, injusticias, abusos de autoridad, etc.

Ahora hay un silencio de esas voces, ya no denuncian ni señalan lo malo, son muy pocas las que se atreven a usar la palabra para decir con fuerza ¡Basta!

Por ejemplo ¿Que voces estuvieron de manera firme y contundente gritando No a la minería?¿Que grupos mantienen su ojo puesto sobre este tema?¿Cuáles partidos políticos?¿Cuáles asociaciones?¿Importa quienes alzan la voz?¿Importa también conocer quienes callan? La Minería solo es un ejemplo, podría hacerse éstas mismas preguntas en diferentes situaciones o casos que aquejan actualmente a la ciudadanía.

Conocer cual es la posición política, social, económica respecto a un tema en específico claro que dice mucho, y quizá define mas su pensamiento en aquello que calla, aquellos temas en los que se mantiene al margen, aquellos donde guarda silencio.

Ese silencio ante grandes temas o situaciones puede ser conveniente, cómplice o cobarde.

Silencio conveniente cuando no quiere perder privilegios, beneficios, cuando en la balanza pesa más lo económico, me refiero a que sus ingresos pueden verse afectados o bien desaparecer, algo que puede fácilmente notarse en el caso de los medios de comunicación que no quieren perder la pauta comercial de la propaganda del gobierno, porque da la casualidad que los gobiernos chantajean a los medios con la amenaza de quitar toda la pauta si no se alinean en callar ciertos temas sensibles y críticos para el gobierno, deben resaltar solo lo “positivo”, lo negativo debe esconderse, no mostrarlo a la población, conste que esta situación no solo le sucede a los medios, también hay otras instituciones que aceptan el chantaje sobre sus principios.

Silencio cómplice es aquel que le hace el juego al gobierno de callar porque al contrario del anterior, callarse le da beneficios, es fácil descubrirlos porque son aquellos que muestran un crecimiento económico importante, de pronto sus marcas en el caso de las empresas, sus negocios aumentan, les va muy bien promover “las bondades” del sistema, todos los cambios los ven con buenos ojos, se suman al discurso y a la propaganda, se vuelven hasta donantes del gobierno de lo tan bien que les va. La falta de derechos e irrespeto a las leyes les trae bonanza, se dicen a si mismos: “¿Cómo no ser cómplice de éstos cambios? Habría que ser tonto para no hacerlo”

Por último ésta aquel silencio que es cobarde porque teme no perder privilegios, sino más bien perder la libertad, porque puede ser encarcelado, perder su permanencia en el país porque se ve obligado exiliarse, perder su tranquilidad porque es perseguido. Teme hablar sobre sus desacuerdos porque hacerlo puede ser peligroso y en el caso de las organizaciones quienes mas temen represalias y las sufren son sus líderes, por eso la gente que les acompaña prefiere también callar para no exponerse y que su suerte sea la misma. Quizá de estos tres silencios sea el que mejor se comprende pero lo que trae como resultado es mas abusos, mas irrespeto a la ley y los derechos, el que gobierna se envalentona, agarra mas fuerza y poder porque sabe que la estrategia de hacerse temer le funciona bien, amedrentar con persecuciones, visitas de la autoridad sin razones justificadas, mensajes amenazantes por teléfono o por medio de extraños que se acercan, eso genera temor y mucho, callar es lo mejor.

No es normal que esta situación de silenciar voces suceda en una nación democrática, la libertad de expresar desacuerdos, de denunciar injusticias y mostrar lo que esta mal hecho, exponer todo abuso o irrespeto de derechos humanos, laborales porque no debe ser tolerado, hablar sobre la destrucción del medio ambiente para que se detenga, así es como funciona una democracia, con una ciudadanía activa, con unos partidos políticos de oposición, organizaciones, asociaciones, gremios, grupos que tienen una voz activa, que no se han callado porque actúan bajo sus principios, no callan ni por conveniencia, ni por complicidad, ni por cobardía, y que también pueden ser acompañados por aquellas personas que comparten sus valores y visión, pueden ser apoyados en sus denuncias por personas que empatizan, que se solidarizan con sus luchas porque son justas, porque es lo correcto.

Callar no es opción, el silencio no es el camino, eso solo fortalece y le deja el camino libre al abusador, por ejemplo el silencio del tan sonado Caso Epstein permitió abusos, muerte, violaciones.

El silencio total y permanente enloquece, tanto es así que la sala experimental de Microsoft tiene como record de duración de una persona dentro de ella apenas 45 minutos, y es que no estamos hechos para soportar el silencio, sobre todo si ese silencio tiene como resultado iniquidad. Seamos valientes, no callemos lo que esta mal.

