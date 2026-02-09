Padre Gutiérrez señala que la fe auténtica exige justicia, como enseñó San Óscar Romero

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Anthony Gutiérrez presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su reflexión instó a la iglesia a buscar siempre la fe de la mano de la justicia como lo hizo Monseñor Romero.

“El día de hoy, la palabra nos confronta con una verdad que atraviesa toda la escritura y la vida cristiana, la fe auténtica nunca es indiferente, nunca es neutral, nunca es cómoda; o se convierte en compromiso concreto con el hermano o termina siendo una religiosidad vacía”, comentó el padre sobre la fe procedente de las lecturas del profeta Isaías.

El profeta Isaías, explicó el padre, habla a un pueblo que ora, ayuna y se mortifica, pero que al mismo tiempo ha aprendido a vivir dándole las espaldas al sufrimiento del pobre. “¿De qué sirve ayunar si cierras el corazón? ¿De qué sirve rezar si no compartes el pan? El ayuno que Dios quiere no es una práctica intimista, ni un sacrificio externo, sino una conversión del corazón que se vuelve justicia social. Partir el pan con el hambriento, hospedar al pobre, vestir al desnudo. Isaías va más lejos y nos toca en lo más profundo de nuestro ser”, planteó Gutiérrez.

El líder religioso recordó que Monseñor Romero expresaba con una claridad muy profética que, -una religión de misa dominical, pero de injusticia semanal, no agrada al Señor-. “Para San Romero, como para el profeta Isaías, no había verdadera fe sin justicia, ni culto auténtico sin compromiso con los hermanos. Donde no hay un amor concreto, Dios queda reducido a un pretexto religioso”.

La segunda lectura estuvo enfocada en la presentación de un corazón crucificado en San Pablo a los Corintios, donde reconoce que él no llega con discursos brillantes ni con sabiduría humana, sino que llega de una forma débil, pobre y casi fracasado.

“Sin embargo, ahí estaba el poder de Dios, porque la cruz no es un error de Dios, sino un lenguaje más profundo. San Oscar Romero entendió esto de una manera muy radical, por eso él afirmaba que la iglesia predica eficazmente cuando sepa encarnarse en la pobreza, cuando haga suyos los sufrimientos del pueblo”.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue el vocero del pueblo en contra de las injusticias que se cometían en el país, acompañó a los más vulnerables y defendió a los pobres. Una iglesia que huye de la cruz, que busca solo los prestigios, la influencia, la aceptación, deja de parecerse a Cristo”, comentó Gutiérrez.

“San Oscar Romero nos decía con fuerza evangelizadora, -la iglesia no puede quedarse callada ante el sufrimiento-, -si calla, traiciona el evangelio-. Ser luz del mundo no significa brillar para uno mismo, sino para iluminar los caminos oscuros de la historia, los de la injusticia, los de la violencia, los de la pobreza, la exclusión”, puntualizó el padre.

El líder religioso comentó que tal vez, no se viven tiempos como los que se vivieron con Monseñor Romero, pero también en la actualidad se viven injusticias. “Tal vez no se vive la violencia como en aquellos tiempos, pero también existe otra categoría de violencia y esa es la que debemos de ponerle mucha atención. La pobreza sigue siendo algo que también en la sociedad afecta, no solo desde un aspecto material, sino también desde un aspecto espiritual”.

La comunidad de la cripta informó que el 11 de febrero es el día de la Virgen de Lourdes y recordó que Monseñor Romero alabó la devoción de ella como patrona de los enfermos y pidió que le consagraran su enfermedad. En ese sentido, presentaron a la Virgen de Lourdes a quien los enfermos le deben consagrar su enfermedad y suplicarle intercesión para que toda persona enferma recupere su salud física y espiritual.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...