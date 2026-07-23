China apoya impulsar reforma de ONU en la dirección correcta, dice canciller chino

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MANILA/Xinhua

La comunidad internacional debe ubicar el desarrollo en el centro de la agenda internacional, y China apoya el avance de la reforma de la ONU en la dirección correcta, dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo los comentarios durante su reunión en Manila, Filipinas, con el ministro de Relaciones Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, quien también es el presidente electo del 81º período de sesiones la Asamblea General de la ONU.

Wang dijo que el primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, realizó una exitosa visita oficial a China el mes pasado, durante la cual los líderes de las dos partes anunciaron de forma conjunta la construcción de una comunidad China-Bangladés de futuro compartido en la nueva era, lo que ofrece una nueva guía estratégica y conforma un nuevo proyecto para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Como buen vecino y buen amigo confiable de Bangladés, China, como siempre, apoyará al Gobierno bangladesí en sus esfuerzos de gobernación, dijo Wang, quien destacó que China está lista para trabajar con Bangladés para implementar el consenso importante alcanzado por los dos líderes, aumentar la comunicación estratégica, profundizar la confianza política mutua, impulsar la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta, y promover la construcción de una comunidad China-Bangladés de futuro compartido en la nueva era para generar más beneficios para los dos pueblos.

Wang felicitó a Khalilur Rahman por su elección como presidente de la sesión 81 de la Asamblea General de la ONU y dijo que el mundo actual enfrenta turbulencia y que la ONU enfrenta graves desafíos.

China defenderá con firmeza el estatus y el papel de la ONU, dijo Wang, quien destacó que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se está retrasando seriamente, y que la comunidad internacional debe empezar a planificar la cooperación para el desarrollo posterior a 2030.

En la reunión de alto nivel del grupo de amigos para la gobernanza global realizada en mayo de este año, China planteó propuestas sobre la dirección de la reforma de la ONU, dijo Wang, quien enfatizó que China está lista para trabajar con el presidente electo para liberar todo el potencial de la ONU.

Por su parte, Khalilur Rahman dijo que China siempre ha sido un valioso y confiable socio de Bangladés y ocupa un importante lugar en la política exterior bangladesí. Bangladés se apega con firmeza al principio de una sola China y está listo para trabajar con China para impulsar la cooperación en ámbitos como el Corredor Económico China-Myanmar-Bangladés, y para construir conjuntamente una comunidad China-Bangladés de futuro compartido en la nueva era.

También dijo que Bangladés apoya las cuatro iniciativas globales propuestas por China y está dispuesta a reforzar la coordinación con China, a aprovechar plenamente el papel de la ONU, y a salvaguardar el multilateralismo.

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