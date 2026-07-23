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Partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro protestan frente a un tribunal en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de julio de 2026. (Xinhua/Zhang Fengguo)

Tribunal de EEUU fija para junio de 2027 el juicio contra presidente venezolano Maduro

Redacción Nacionales 23 julio, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Tribunal de EEUU fija para junio de 2027 el juicio contra presidente venezolano Maduro 271 Vistas

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NUEVA YORK/Xinhua

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, irán a juicio a partir del 1 de junio de 2027, dictaminó este miércoles un juez de Estados Unidos.

La pareja, que se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, hizo su tercera aparición en un tribunal de Nueva York después de que soldados estadounidenses los capturaran por medio de la fuerza en una incursión militar a principios de enero.

Durante la audiencia de 15 minutos, el juez Alvin Hellerstein estableció la fecha del juicio a petición de los abogados en ambos lados.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que primero impugnará el cargo sobre la base de la inmunidad soberana porque, si resulta exitoso, Maduro no tendrá que continuar la litigación del caso.

El 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses lanzaron un ataque a gran escala en contra de Venezuela y capturaron por la fuerza a Maduro y su esposa para posteriormente trasladarlos a Nueva York. Los ataques de Estados Unidos sorprendieron a la comunidad internacional, lo que desencadenó una serie de condenas y serias preocupaciones a nivel mundial.

Durante la primera comparecencia ante el tribunal el 5 de enero, Maduro se declaró no culpable de todos los cargos de Estados Unidos en su contra, incluyendo tráfico de drogas.

La pareja ha estado encarcelada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, desde su captura en Caracas.

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