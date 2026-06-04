Entre pronósticos e ilusión: así espera El Salvador el Mundial 2026 

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 ya está en marcha y la afición salvadoreña vive con entusiasmo la espera del pitazo inicial de lo que será la mayor fiesta del fútbol a escala global. Por ello, Diario Co Latino recorrió las principales calles del centro de San Salvador para conocer las sensaciones, pronósticos, selecciones favoritas y, sobre todo, cómo vivirán esta cita mundialista.

Gerardo Jacobo vestía una camisa de la selección de Alemania, pero aseguró que en esta edición se une al equipo de Argentina y España, esta última liderada por la joven promesa Lamine Yamal, quien, a su juicio, podría convertirse en el jugador revelación al disputar su primer Mundial.

“Mi primer Mundial fue el de 2010, icónico”, recordó, y agregó que el gol de Andrés Iniesta en la final entre España y Países Bajos, que le dio la primera Copa del Mundo al país europeo, es uno de los recuerdos deportivos que más ha marcado su vida.

Por otro lado, Anyelo Campos recordó con emoción el Mundial de Qatar 2022. Aseguró que es su edición favorita, especialmente porque Argentina se coronó campeona. Además, espera que el equipo de Lionel Messi consiga el bicampeonato, seguido por España o, en todo caso, Brasil.

“Estaba con un amigo hablando por teléfono desde que Francia le empató a Argentina en la final de Qatar 2022. Estábamos llorando porque sentíamos que Argentina perdía, pero sí se pudo, gracias a Dios. Ese momento es de los mejores de mi vida, inolvidable; yo lo catalogaría como el día más feliz de mi vida en cuanto al fútbol”, expresó emocionado Campos.

Félix Pérez enfatizó que Argentina puede dar batalla en esta edición, aunque también señaló a selecciones como Portugal, España y Francia como aspirantes al título. “Aunque ande la camisa de Argentina, me gustaría que gane Portugal, por Cristiano”, comentó.

Pérez dijo que, a pesar de que el día del partido inaugural tendrá que trabajar, estará pendiente del encuentro entre México y Sudáfrica. Además, reveló que dentro del área de CONCACAF apoya especialmente a Estados Unidos y México.

Axel Martínez contó que el recuerdo más especial que tiene de una cita mundialista es también uno de los que más lo ha hecho sufrir: la final de Brasil 2014, cuando la Argentina del joven Messi cayó por la mínima ante Alemania y dejó escapar el título. “Me dolió ver cómo Messi perdía la oportunidad de ganar un Mundial”, expuso.

Salvador Miranda y Jorge Gómez coincidieron en que el Mundial 2026 puede ser la ventana perfecta para que grandes selecciones como Brasil, Argentina y España vivan su mejor momento y demuestren la calidad futbolística que poseen. Ambos aseguraron que será una edición especial para disfrutar del fútbol.

A menos de 10 días para el arranque, la Copa del Mundo 2026 será histórica al convertirse en la primera edición con 48 selecciones participantes, ampliando en 16 equipos el formato utilizado en los últimos siete mundiales. A ello se suma la nostalgia que podría generar al ser el último Mundial de algunas de las grandes leyendas del fútbol moderno.

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