El Salvador en categoría de “violaciones sistemáticas”, según el CSI

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sindicales informaron que en el Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) se “confirma la persistencia de graves violaciones a los derechos laborales, sindicales y democráticos en El Salvador”; esto sucede cuando el Gobierno y la empresa privada celebran la salida de la Lista Corta de la OIT.

En un comunicado de prensa, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento de Trabajadores despedidos (MTD) y el Movimiento para la Defensa de los derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), informaron que la difusión de este informe se realizó en la celebración de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra, Suiza, la cual, es el principal espacio mundial de discusión y supervisión de los derechos laborales.

De hecho, las organizaciones sindicales recordaron que semanas atrás impulsaron una campaña para que El Salvador se mantuviera en la Lista Corta, con el objetivo de “visibilizar ante la comunidad internacional la situación de persecución sindical, despidos antisindicales, obstáculos a la libertad sindical y restricciones a los derechos fundamentales que enfrenta la clase trabajadora salvadoreña”.

Sin embargo, el lunes de esta semana, se dio a conocer que El Salvador no fue incorporado a la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. A pesar de que “los resultados del Índice Global de los Derechos 2026 demuestran que la observancia internacional sobre nuestro país continúa plenamente vigente”, expresaron los sindicatos.

De hecho, en la página 18 del informe de la CSI ha ubicado a El Salvador en la categoría 4: “Violaciones sistemáticas de los derechos”; a juicio de las organizaciones, esta es “una clasificación reservada para aquellos países donde las vulneraciones a los derechos laborales y sindicales constituyen prácticas recurrentes y estructurales y no simples hechos aislados”.

A su juicio “este señalamiento adquiere especial relevancia por provenir de la principal organización sindical internacional y por formar parte de uno de los instrumentos de monitoreo más importantes utilizados por sindicatos, organismos internacionales, especialistas en derechos humanos y actores del mundo del trabajo”.

Las organizaciones destacaron que el informe identifica expresamente a El Salvador como uno de los países “donde se han producido retrocesos en las libertades democráticas y sindicales”. En la página 35 del informe, señala que “El Salvador ha reducido el espacio cívico con restricciones legales en el marco de un estado de excepción”, vigente desde marzo de 2022. En la misma página se menciona que países como Costa Rica y El Salvador “la libertad de asociación se ha visto obstaculizada”.

Los sindicatos independientes consideraron que estas observaciones tienen “una enorme importancia” debido a que la libertad de asociación constituye uno de los pilares fundamentales de los Convenios 87 y 98 de la OIT y es la base indispensable para la existencia de sindicatos libres, independientes y democráticos.

El informe también hace referencia a las limitaciones en el acceso a la justicia que enfrentan las personas trabajadoras salvadoreñas. En ese sentido el informe asegura que miles de personas se manifestaron en San Salvador contra los poderes de emergencia que permiten efectuar detenciones sin disponer de una orden judicial.

De hecho, el documento detalla que El Salvador figura entre el 72% de los países donde los trabajadores carecen de pleno acceso a la justicia. “Estas valoraciones confirman que la situación de los derechos laborales en El Salvador continúa siendo motivo de preocupación para el movimiento sindical internacional”, agregaron los sindicatos.

A lo anterior, se le suma la ausencia de El Salvador en la Lista Corta; sin embargo, su exclusión “no elimina los señalamientos acumulados durante años por los órganos de control de la OIT, no modifica las observaciones formuladas por organizaciones internacionales y tampoco altera la realidad que enfrentan miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país”.

De hecho, es lo contrario, explicó el movimiento sindical, ya que la calificación otorgada por la CSI “constituye un reconocimiento internacional de la legitimidad de las denuncias que las organizaciones sindicales independientes hemos venido realizando sobre el deterioro de la libertad sindical, las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales y la reducción de los espacios democráticos”.

En ese sentido, las organizaciones sindicales independientes informaron que seguirán con la documentación de las denuncias para visibilizar las violaciones a los derechos laborales y sindicales ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.

“Además, impulsaremos una nueva etapa de incidencia nacional e internacional con el objetivo de fortalecer la defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo digno y los derechos humanos laborales”, dijo.

Por lo que, anunciaron una nueva campaña bajo la consigna “#ElSalvadorEnListaCorta2027 a fin de visibilizar la importancia que El Salvador esté en la lista debido a las violaciones a los derechos laborales.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) fue fundada en 2006 mediante la unificación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). Actualmente, representa a más de 190 millones de trabajadores y trabajadoras organizados en más de 160 países y constituye la principal organización sindical internacional. Y el Índice Global de los Derechos de la CSI se publica anualmente desde 2014 y evalúa la situación de los derechos laborales y sindicales en 151 países.

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