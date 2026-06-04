Cátedra Indígena Náhuat  de la UTEC cierra el ciclo académico

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Por: Iván Escobar

Colaborador

La Cátedra Indígena náhuat de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el departamento de Castellano y la escuela de idiomas cerraron el pasado jueves 28 de mayo las actividades correspondientes al ciclo actual con el desarrollo de varios eventos de carácter formativo y cultural.

Morena Magaña, responsable de la Cátedra, y una de las impulsoras del rescate y resguardo de la lengua ancestral indígena, se mostró satisfecha por el cierre de un ciclo de trabajo que está llegando a su culminación, y que ha permitido en los últimos meses del presente año formar y capacitar a estudiantes universitarios, en relación al valor de la cultura y las tradiciones ancestrales.

«… Las actividades son en función del cierre del ciclo académico y el inicio del inter-ciclo. Todo esto para que los estudiantes conecten con el trabajo de las artesanas y artesanos, la solidaridad con las comunidades y desarrollen así toda esa conciencia crítica y la sensibilidad en ellos,… cerramos el ciclo con presentaciones de libros, de poesía, de narrativa; con exposiciones, talleres culturales y de deformación», expresó la doctora Magaña.

De esta forma, la Cátedra Indígena de Náhuat de la Facultad de Ciencias Sociales y la escuela de idioma de la Universidad Tecnológica de El Salvador ha compartido una vez más una jornada académica cultural, en la cual se complementa con la currícula universitaria para cada una de sus carreras, y prepara a las nuevas generaciones de profesionales y a la comunidad docente para la llegada de un nuevo ciclo de trabajo académico, todo esto con un alto componente cultural «para bien de todos», concluyó.

En el marco de estas actividades y en el día internacional de acción, ¿por la salud de las mujeres se celebró un conversatorio denominado salud integral de las mujeres organizado por la cátedra de género y la cátedra indígena náhuat de la universidad tecnológica con la participación de representantes de la organización de mujeres salvadoreñas, ORMUSA, incluyó capacitación general a estudiantes universitarios.

Entre las actividades organizadas por la cátedra incluyeron la presentación de dos libros con la participación de sus respectivos autores. Uno de los libros que se presentó, y que tuvo lugar la actividad en el museo Universitario de antropología de la UTEC, fue la novela de la escritora salvadoreña Ana Mercedes Cañadas de Navas: «Memorias de una heroína»; mientras que el escritor Jesús Martínez presentó su libro «El pequeño cuerpo de la esperanza». En dicha, actividad, la licenciada Magaña, realizó junto a la poeta Silvia Elena Regalado, un análisis y discusión de ambas obras que vienen a contribuir a la producción artística y literaria salvadoreña.

La cátedra indígena náhuat tiene un componente para promover la cultura ancestral y el valor de la lengua materna, en el cual los estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad, así como público en general, conozcan los diversos esfuerzos y el trabajo que se desarrolla a través de emprendimientos culturales, y mujeres y hombres artesanos provenientes de diversas partes. Por tal razón se realizó un Tiankis Metzali, a través del cual los asistentes pudieron conocer el trabajo de artesanos, la produccines agrícolas y otro tipo de productos de carácter propio de nuestros pueblos.

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