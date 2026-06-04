Asamblea refuerza a la Dirección de Mercados Nacionales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley de Presupuesto 2026 para asignar $2.5 millones a la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), para su funcionamiento y para necesidades prioritarias.

Los recursos le permitirían a la institución atender “necesidades prioritarias”, fortalecer su funcionamiento y mejorar los servicios que brindan los mercados, para impulsar la actividad comercial y la atención a los usuarios.

Durante la discusión en comisión de la semana pasada; la subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, informó en la mesa legislativa que los fondos provienen de un excedente de $2.5 millones en la recaudación del Impuesto sobre la Renta, registrado hasta abril de este año.

De los $2.5 millones; $2,123,000 serían utilizados para comprar bienes y contratar servicios básicos y generales, la contratación de servicios profesionales necesarios para el funcionamiento de los mercados administrados por la institución. Sin embargo, no se detalló qué tipo de servicios profesionales se necesitan.

Mientras que el restante, es decir los $377,000 se utilizarían para cubrir inversión en activos fijos, lo que comprende la adquisición de mobiliario y equipo para la Unidad de Tecnología, Redes e Infraestructura de la DMN, así como la adquisición de pantallas de vídeo y sistemas de audio para el mercado San Miguelito, entre otros.

Es de recordar que, el año pasado el oficialismo aprobó la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales, una normativa que tenía como fin ordenar, administrar y modernizar los mercados públicos y espacios comerciales a escala nacional. Luego, en agosto el presidente de la República, Nayib Bukele hizo el lanzamiento de la Dirección Nacional de Mercados, la cual iba a administrar todos los mercados que construye el Gobierno.

La DMN para 2025 tuvo un monto de $1.3 millones para el inicio de su funcionamiento. Para 2026, según el Presupuesto se le asignaron $3.2 millones; ahora, se le refuerza con $2.5 millones; por lo que su presupuesto modificado ascenderá a $5.7 millones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...