Acción Ciudadana pide mayor transparencia al TSE ante elecciones de 2027

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Saúl Méndez

Colaborador

La asociación Acción Ciudadana presentó los hallazgos de su cuarto monitoreo de transparencia activa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y advirtió que, a menos de un año de las elecciones generales de 2027, la transparencia electoral continúa siendo una tarea pendiente.

El monitoreo de Acción Ciudadana da seguimiento al portal de transparencia del TSE con el objetivo de evaluar el nivel de acceso a la información pública que, por mandato legal, debe estar disponible para la ciudadanía.

En el contexto de las elecciones generales programadas para el 28 de febrero de 2027, Acción Ciudadana busca verificar el nivel de transparencia de la autoridad electoral.

“Se vuelve hoy más relevante, dado que estamos a menos de un año de las elecciones de 2027, periodo en el que el TSE tomará decisiones que impactarán en la calidad de las elecciones”, alertó la organización.

Del monitoreo realizado se destacaron los siguientes hallazgos:

No existen cambios sustanciales respecto a los monitoreos previos. La opacidad del TSE en relación con la información oficiosa se mantiene. El portal web contiene información que debería encontrarse en el portal de transparencia, como el calendario electoral y una versión reducida del Plan General de Elecciones (PLAGEL). Aunque estos documentos están disponibles, no se encuentran ubicados en los espacios que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Los apartados relacionados con funcionarios, asesores y sus respectivos currículos han desaparecido por completo. En consecuencia, se desconoce la estructura básica de las personas que integran el organigrama del TSE.

“La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que los entes obligados deben publicar y mantener actualizada la información oficiosa de su gestión”, recordó la organización.

Dicha actualización debe realizarse a través de los portales de transparencia de cada institución, conforme a los parámetros legales y los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Por ello, Acción Ciudadana desarrolla un monitoreo sistemático del portal de transparencia del TSE para verificar el cumplimiento de los 33 ítems de información que, según la LAIP, deben publicarse de manera oficiosa. De estos, 27 corresponden a información de carácter general y seis a información específica.

“En el presente monitoreo se evalúa el nivel de cumplimiento de la obligación de publicar y actualizar la información oficiosa según los artículos 10 y siguientes de la LAIP y los lineamientos emitidos por el IAIP”, explicó Acción Ciudadana.

“Como puede apreciarse, al igual que ocurrió en los monitoreos anteriores, gran parte de la información continúa sin actualizarse desde la llegada de las nuevas magistraturas. Aunque algunos datos han sido actualizados, otros permanecen tal como fueron dejados por las autoridades anteriores”, aseguró.

Acción Ciudadana explicó que entre los documentos que el TSE debe publicar de forma oficiosa en su portal de transparencia se encuentra el calendario electoral.

“En dicho apartado no aparece ninguna información, aunque en el portal web sí existe un espacio destinado para ese documento”, reveló.

Acción Ciudadana también señaló que, a la fecha de este cuarto monitoreo, el TSE ha publicado versiones del PLAGEL tanto para el sufragio nacional como para el sufragio en el extranjero. Sin embargo, estas corresponden a versiones reducidas que no incluyen el desglose completo de las actividades previstas ni el presupuesto detallado.

“Esto parece obedecer, según reportes periodísticos, a la reserva de partes del documento, lo cual resulta inaudito por tratarse de un instrumento útil no solo para la autoridad electoral, sino también para los partidos políticos y las instituciones vinculadas al proceso electoral. De hecho, es una situación que no se observaba desde 2006, año en que se inició la modalidad de elaboración de un plan general de elecciones”, afirmó Acción Ciudadana.

La organización advirtió que los resultados de este cuarto monitoreo son idénticos a los del tercero en cuanto a la disponibilidad de la información que, por ley, debe publicar el TSE.

“A pesar de que el portal web se ha ido actualizando para reflejar las distintas etapas del proceso electoral de 2027, el portal de transparencia continúa abandonado en lo relativo a la información oficiosa. Esto ocurre a pesar de que la información sigue generándose y debería ponerse a disposición de la ciudadanía, pero no se publica”, alertó.

“Llama también la atención que algunos ítems han desaparecido completamente del portal de transparencia, lo que podría indicar, en el mejor de los casos, que se encuentran en proceso de actualización y por ello no se muestran. Sin embargo, una nota aclaratoria permitiría conocer esta situación con claridad”, detalló Acción Ciudadana.

“Es importante que la población pueda conocer de primera mano el desarrollo y los avances del proceso electoral 2027, los cuales, hasta este momento, solo están disponibles a través de publicaciones en redes sociales o reportes periodísticos”, sostuvo.

Acción Ciudadana afirmó que continuará realizando este monitoreo de forma trimestral, o con la periodicidad que el proceso electoral requiera, con la expectativa de que para la próxima evaluación la información se encuentre completa y actualizada.

“A menos de un año de las elecciones, la mayoría de la información oficiosa está desactualizada o es inexistente. Es claro el patrón de opacidad intencionada”, concluyó.

Acción Ciudadana es una asociación que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, así como la participación ciudadana.

El Centro de Monitoreo Político es la unidad de investigación, análisis, divulgación e incidencia de Acción Ciudadana, encargada de desarrollar de manera sistemática y permanente el monitoreo del financiamiento político, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral.

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