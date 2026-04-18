Irán anuncia apertura del estrecho de Ormuz

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Teherán/Prensa Latina

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este viernes la reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito de todos los buques comerciales, en el contexto del alto el fuego vigente en la región.

En un mensaje difundido en la red social X, el canciller precisó que la medida estará en vigor durante el período de la tregua, tras el anuncio del cese de hostilidades en Líbano.

Según explicó, la navegación se realizará a través de rutas previamente coordinadas por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, con el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico marítimo en esa estratégica vía.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reapertura total del estrecho y expresó su agradecimiento a Irán.

En una declaración difundida en su red Truth Social, el mandatario aseguró que la vía marítima “está completamente abierta y lista para el comercio y el libre tránsito”, aunque aclaró que el bloqueo naval contra Irán se mantendrá hasta la conclusión total de las negociaciones entre ambas partes.

Trump indicó además que Washington y Teherán se encuentran en una fase avanzada del diálogo y que ya se han alcanzado entendimientos en la mayoría de los puntos, con expectativas de concretar un acuerdo en el corto plazo.

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