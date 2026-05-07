Canales de TV de Chile demandan a Google por presunto abuso de posición dominante

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SANTIAGO/Xinhua

Los principales canales de televisión chilenos presentaron este miércoles una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Google, compañía estadounidense a la que acusaron de abuso de posición dominante en los mercados de motores de búsqueda e industria de publicidad digital.

Las estaciones Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red, agrupadas en la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), fueron las promotoras de esta denuncia.

«Cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no solo son financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información», señaló Anatel en un comunicado.

El texto añadió que esta situación «no es solo un problema entre empresas, sino una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia».

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, afirmó a la prensa que «Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica».

Declaró que esta acción se enmarca en una tendencia global, ya que autoridades y medios de comunicación en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, han acusado y demandado a la compañía y otras tecnológicas por conductas similares.

En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por medios de comunicación asociados a Copesa S.A, Radio Cooperativa y El Mostrador.

Según Anatel, el objetivo de la demanda es que el tribunal determine si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado.

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