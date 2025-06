Separan al juez Hugo Flores del proceso contra líderes ambientalistas 

Redacción Nacionales

La Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente separó al juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas, del proceso judicial contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, tras confirmar su pertenencia a la extinta Guardia Nacional, por lo que habría conflicto de intereses.

La Cámara informó que se declaró ha lugar el pedido de recusación presentado por el equipo de abogados defensores de los ambientalistas, y se ha nombrado a otra jueza para ejercer su función en la nueva vista pública, dicha decisión es apegada a derecho y confirma que todavía existen resquicios de independencia en este sistema judicial cooptado y manipulado.

“La Cámara validó los argumentos de recusación, según los cuales Flores Alas, tenía graves implicaciones éticas y conflicto de interés para juzgar a personas que militaron en el bando contrario durante el conflicto armado”, señaló ADES Santa Marta.

Familiares de los ambientalistas y ADES Santa Marta presentaron una denuncia en la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque un ex integrante de la Guardia Nacional no puede juzgar a un grupo de ex miembros de una organización beligerante del conflicto armado por un supuesto delito.

“Confiamos en que la jueza y los jueces de la nueva vista pública también actúen con base a la legalidad y confirmen el sobreseimiento definitivo de nuestros compañeros, abogamos porque el proceso judicial no se postergue más y los ambientalistas sean absueltos”, expresó la comunidad Santa Marta.

La nueva vista pública está prevista para los días 29, 30 y 31 de julio próximo, aunque ADES Santa Marta rechaza la repetición de la vista pública porque en la práctica es un doble juzgamiento para los líderes; a la vez, denunciaron la nueva fase de persecución con la orden de recaptura emitida por el Juzgado de Sentencia de San Vicente.

Caminata ecológica

Santa Marta y ADES destacaron la participación en la XXV Caminata Ecológica del pasado 5 de junio, atendiendo el llamado de los líderes ambientalistas a seguir defendiendo el agua, medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones gravemente amenazadas por la minería metálica.

Asimismo, reiteraron que el presidente de la República, Nayib Bukele, miente porque la minería no es sinónimo de desarrollo para el pueblo, quienes se benefician son los dueños de las mineras y sus cómplices “sirvientes nacionales”, al pueblo, le queda el despojo de sus tierras y recursos, la contaminación y muerte.

Ha trascendido que una extensión de más de 300 manzanas de terreno, en Victoria y lugares aledaños, donde se presume hay una veta de mina de oro, ha sido compradas no por el gobierno, sino por empresa hondureña dedicada a la explotación minera.

