Variante NB.1.8.1 es comparada con la cepa original del COVID-19

El médico infectólogo Ernesto Navarro Marín explicó que la variante NB.1.8.1 del COVID-19 es comparada en el mundo científico con la cepa original, debido a la rápida propagación y contagio del virus.

“Tal vez las manifestaciones en la persona no sean tan graves como originalmente lo fue, la importancia de esta variante NB.1.8.1 es que tiene una capacidad de diseminación fácilmente de contagio, comparada con las anteriores, lo cual permite que muchos seamos infectados”, sostuvo.

Navarro Marín dijo que los síntomas de esta variante son prácticamente los mismos, fiebre, tos seca, dolor de garganta, cefaleas, malestar, fatiga, disnea, mocosera, pero, también, pérdida de olfato y el gusto, es decir, como que estuviera dando un ciclo nuevamente como sucedió al inicio de la pandemia.

Según el infectólogo, si hay un mayor número de personas que no han sido vacunadas contra el COVI-19 o no adolecieron la enfermedad, no tienen esa inmunidad y fácilmente se puede infectar, si son personas mayores de edad con alguna otra enfermedad asociada, pueden llegar hasta cuidados intensivos.

“Desde hace 3 o 4 años, cuando empezó la pandemia, se dijo que este virus viene a producir problemas de enfermedades, es un virus con la capacidad de mutar y se van dando con el tiempo. El origen es a partir de Omicron, que fue el virus predominante en los últimos casos, cuando hubo elevación a nivel del mundo”, reiteró.

Sarampión

Navarro externó que si una persona de niño tuvo sarampión y se puso la vacuna no puede volver a contagiar de la enfermedad, excepto quienes por alguna razón tienen algún problema de inmunodeficiencia, pacientes con cáncer, leucemias, VIH o están en un tratamiento que baje las defensas con el uso de esteroides.

Detalló que entre los síntomas del sarampión están, fiebre, un rash generalizado, ciertas manchas especiales adentro de la boca en el cardio vestibular, produce una conjuntivitis y se puede complicar con una neumonía, muchas veces puede confundirse con dengue por el aparecimiento del rash.

“Si estamos vacunados contra el sarampión, aporta una inmunidad sólida para toda la vida, el problema es que cuando tenemos un caso importado, quienes no han sido vacunados, son susceptibles a tenerlo. Si la cobertura de vacunación es alta y anda por arriba del 94%, podríamos decir que prácticamente la población está inmunizada”, agregó.

Con respecto al gusano barrenador, indicó que la mosca no es de carroña, sino que busca los seres vivos, si hay una herida deposita los huevos y de dos a cuatro días hay una cantidad de gusanos saliendo tanto en animales como humanos.

