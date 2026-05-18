Padre Amílcar Flores recuerda que El Señor está presente en todo momento

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Amílcar Flores presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje señaló que cuando Jesús se va al cielo no significa que nos deje solos; sino que estará presente en todo momento.

“Después de haber cumplido la voluntad de Dios, después de haber anunciado el Reino de los Cielos, Dios sube a su hijo. No es una despedida; Jesucristo no se va para siempre, no significa que Jesús nos deja solos a nosotros ni a los discípulos. No, ahora Jesucristo está más cerca de nuestras vidas, El Señor camina a nuestro lado”, enfatizó el padre en la homilía de este domingo.

De hecho, Flores sostuvo que a Jesucristo se le encuentra en todo momento; por ejemplo, en las sagradas escrituras, en la iglesia, en los sacramentos, en la confesión “ahí le dice Jesús, aquí estoy contigo, acompañándote, dándote fuerza, dándote la gracia, concediéndote la paz en tu corazón”.

“Cuando venimos a la Santa Misa, Cristo dice: -aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo-. Es decir, -aquí estoy con ustedes, no están solos, hermano-”, agregó el padre.

El líder religioso expuso que cuando la persona se ha encontrado con Cristo, quien “es camino, verdad y vida”, cambia “totalmente” aquella tristeza en alegría. “Porque lo mejor para un cristiano es tener a Cristo en su corazón. Cristo nos da ciertamente el gozo, la alegría en nuestra vida, y por eso es que nosotros celebramos este tiempo pascual, que es el tiempo del gozo”.

Al subir al cielo, Jesús pide guardar la esperanza en el corazón y asegura que, donde esté cada uno, allí también estará Él, además promete que donde él va, también irá todo aquel que lo siga, pero se debe luchar y perseverar para poder llegar al cielo.

“Jesucristo ha cumplido a la perfección la voluntad de su Padre Dios, y por eso es que Él ahora puede subir al cielo, puede llegar nuevamente a donde su Padre Dios, porque todo está cumplido. A nosotros nos falta, nos falta cumplir la voluntad de Dios”, comentó Flores, por lo que, instó a seguir el camino de El Señor de todo corazón.

“-Yo me voy-, dice Jesús, -a prepararles un sitio allá en el cielo; en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y una de esas es para usted como bautizado-. Pero hay que ganarnos de verdad esa habitación, cumpliendo la voluntad de Dios, asumiendo el compromiso, asumiendo ese mandato de El Señor de anunciar su evangelio”, agregó.

Es entonces que Flores enfatizó que, en todo este camino, El Señor no nos deja solos. “No estamos solos. Ahora Jesucristo está más cerca de nosotros. Cuando usted se sienta triste y solo, vaya donde Jesús, visite a Cristo Jesús en la Eucaristía, arrodíllense delante del Sagrario, donde está Cristo Jesús, y dígale al Señor, -aquí estoy, Señor. Me siento triste, me siento solo, aquí estoy, ¿qué hago?- Dios le va a fortalecer, Dios le va a indicar el camino por donde debe andar”, puntualizó el padre.

El religioso concluyó haciendo un llamado a los feligreses: “permitámosle al Señor que camine a nuestro lado, así como caminó junto a los discípulos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...