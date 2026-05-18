Legado literario y académico de Roque Dalton trasciende hasta el día de hoy

Compartir

A 51 años de su crimen

Por: Iván Escobar

En el marco de las jornadas conmemorativas a Roque Dalton García, la Licenciatura en Ciencias Políticas y Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, con apoyo de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador (UES) celebró, el 15 de mayo del presente año, el conversatorio “Roque Dalton: legado y presencia de un académico revolucionario”, una actividad enmarcada en los Viernes Culturales que se impulsan en este casa de estudios.

“Hoy nos convoca una temática profundamente trascendental, Roque Dalton una figura que a lo mejor todos hemos escuchado, en algún lugar; pero ¿Qué destacaremos de Roque Dalton en esta sesión? Su legado y la presencia de un académico revolucionario… una figura emblemática de la literatura, del pensamiento político y la consciencia social salvadoreña. Recordar a Dalton, es reconocer a un intelectual y a un estudiante cuya obra trascendió no sólo las fronteras nacionales, sino que también internacionales”, dijo Joel Avilés, del equipo organizador de la jornada.

La actividad reunió a estudiantes, docentes y público en general quienes participaron en este encuentro y conocieron más sobre la vida, obra y el paso por la UES de uno de los poetas referentes de nuestro país, asesinado el 10 de mayo de 1975, es decir, hace 51 años. Cabe destacar que la semana recién pasada, específicamente el 14 de mayo, se ha celebrado el Día Nacional de la Poesía, y que desde 2013 por decreto legislativo está dedicado a Roque Dalton, en recuerdo a la fecha de su natalicio. Dalton García nació el 14 de mayo de 1935.

En esta jornada, además de recordar su poesía, su legado literario, su vida revolucionaria, también se conocieron historias en torno a su paso por la Universidad, de la cual fue estudiante de la Facultad de Derecho, y el punto de origen del “Circulo Literario Universitario”, que luego daría vida a la “Generación Comprometida”, de la cual Dalton formó parte junto a otros escritores como: Manlio Argueta, José Roberto Cea, Tirso Canales, Roberto Armijo, Oswaldo Escobar Velado, Italo López Vallecillos, entre otros referentes de las letras salvadoreñas, y que dieron un giro a la poesía, elevando la voz crítica y contestataria a partir de los 50’s e inicios de los 60´s.

Dalton destacó con su poesía crítica, su accionar estudiantil cuestionador e incómodo al régimen militarista y gubernamental de la época, y su interés por la lucha revolucionaria, que lo llevó a conocer, a través de su trabajo literario los países soviéticos, y residir en Europa, así como en Cuba para entender muchos de los movimientos revolucionarios de su tiempo. Esto dio paso a que a través del periodismo, la escritura, y la poesía que iba desarrollando en paralelo a todas estas experiencias. Su vida fue truncada por miembros de la organización guerrillera a la cual pertenecía y quería formar parte para la lucha armada en el país, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A la fecha, su crimen sigue en la impunidad y la familia no sabe dónde quedó el cuerpo del poeta asesinado.

En esta jornada participaron dos escritores, cuya obra ha estado ligada a la figura de Dalton, y han contribuido al estudio y entendimiento de su legado: Carlos Godoy y Luis Alvarenga.

Carlos Godoy, escritor y representante de la Secretaría de Arte y Cultura de la UES, hizo una semblanza biográfica de Roque, su paso por la Universidad. Godoy habló de su libro: “Pequeña oveja negra”, poemario en el cual rinde tributo a la memoria del poeta salvadoreño, y a través del verso y la palabra rescata su legado.

“Nos alegran estas iniciativas porque creemos que el arte y la cultura son importantes para todas las disciplinas… Roque Dalton se le conmemora cada 14 de mayo, por su natalicio…entre los poetas salvadoreños, es el poeta universal”, expresó Godoy. Al tiempo que reconoció que el trabajo literario de Roque, es hoy en día una oportunidad para las nuevas generaciones de conocer una obra única. “Hablar de Roque es oportuno, cada año se redescubre más su obra”, resaltó.

En esta jornada, estuvo presente el Dr. y escritor salvadoreño, Luis Alvarenga, un estudioso de la obra de Dalton y su legado. De forma virtual, el ponente subrayó que durante sus investigaciones, ha logrado tener acceso a “materiales sobre Roque y he podido conversar con quienes le conocieron, todo ello me ha servido mucho. Sus anécdotas de vida son muy ricas…poesía, títulos, periódicos, el círculo literario universitario publicaban mucho de su quehacer”, resaltó Alvarenga, quien además habló sobre su libro “El Ciervo perseguido”, uno de muchos títulos que ha dedicado en los últimos años en torno a la figura de Dalton.

“El Ciervo perseguido”, es producto de un trabajo arduo, que Alvarenga dedicó “…para documentar la vida y obra de Roque Dalton García, el más controversial y respetado poeta salvadoreño…” Destaca la edición de la extinta Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI), de 2017, ya anteriormente en 2002, Alvarenga había publicado una primera edición de esta investigación, la cual completó a partir de nuevos hallazgos en torno al escritor.

El nombre de la obra, explica en la publicación Alvarenga, que se toma en “préstamo” de la frase del escritor Alberto Ordóñez Argüello referida a Dalton. “Alvarenga ahonda sobre los entretelones de quien otrora fue por igual activista político universitario, periodista testigo clave del mundo socialista, así como pensador irreverente y cáustico, hasta convertirse en un “mito vivo” para miles de jóvenes que lo reconocen como modelo carismático fiel a las causas de la justicia y la libertad”, se puntualiza en la publicación.

Joel Avilés destacó además la importancia del encuentro, que ha permitido dar a conocer la obra del poeta, su trascendencia a escala internacional, a través de sus escritos y su accionar político y revolucionario, para los estudiantes es positivo que conozcan que en las aulas de esta universidad se gestaron muchos de sus pensamientos e ideas, que posteriormente se consolidaron en experiencias y se materializaron en sus escritos.

La parte artística cultural, estuvo a cargo de Dimas Castellón, cantautor salvadoreño y uno de los referentes de la canción popular salvadoreña, quien durante el conflicto armado formó parte de colectivos artísticos, como ASTAC y hoy en día, es un artista que continúa ejerciendo su labor, así como la difusión de la historia ligada a la cultura salvadoreña, en esta ocasión compartió con el público una canción que él escribió al poeta Dalton, luego de ser asesinado, la cual se titula: “Canción del Hombre Justo”. Los primeros asistentes, recibieron un ejemplar de la antología poética «La Flor del Amate».

“Esta es una significativa jornada cultural, desarrollada en el marco de nuestros viernes culturales, espacio dedicado a la promoción de pensamiento crítico, memoria histórica y riqueza intelectual que define a nuestra universidad”, resaltó Avilés.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...