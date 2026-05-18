“Ruth López pidió un juicio público. Tiene derecho a uno”: relatora ONU para la libertad de asociación

Compartir

18 de mayo 2026, Ruth López cumple un año detenida

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Hoy lunes 18 de mayo se cumple exactamente un año en que la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el mando del Gobierno de Nayib Bukele.

Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos salvadoreña lleva un año detenida sin juicio. Su captura, sin lugar a dudas, fue un intento por silenciar la lucha por la defensa a los DDHH y la denuncia de corrupción por parte del Gobierno de Nayib Bukele.

La relatora especial de las Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, instó al Estado Salvadoreño, garantizar la libertad de Ruth López a través de un juicio justo. “Fue detenida en su casa a las 11 de la noche, sin orden judicial, y estuvo desaparecida bajo custodia estatal durante 32 horas. Los cargos cambiaron sin pruebas nuevas. El proceso fue declarado de reserva total, bloqueando el acceso público y de prensa”, dijo Romero.

Ese 18 de mayo, la FGR la acusaba de peculado de dinero, pues “Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral (…) y su gestión como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República”.

En ese momento, según la FGR, “durante estos períodos, Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”. Sin embargo, la FGR cambió el delito a enriquecimiento ilícito, y el caso fue declarado bajo reserva.

Romero recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares “que El Salvador sigue sin implementar”. El Gobierno la mantiene detenida en el penal de Izalco.

“Ruth López pidió un juicio público. Tiene derecho a uno”, comentó Gina Romero en referencia a la única aparición pública que se hizo de López en junio de 2025, cuando fue llevada esposada y con vestimenta blanca, de reo, al Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.

“Lo que le ocurre a Ruth López no es un caso aislado. Es un patrón: criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso del poder”, agregó Romero, relatora especial de las Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Ruth Eleonora López es una defensora de los derechos humanos, abogada y directora de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, una organización de la sociedad civil salvadoreña dedicada a defender los derechos humanos y proteger a las víctimas de violencia, que, de hecho, tuvo que exiliarse del país, tras la detención de López.

La abogada y defensora de DDHH ha participado en investigaciones y en la presentación de avisos y denuncias contra altos funcionarios estatales vinculados con presuntos casos de corrupción. Además, en diciembre de 2024, López fue reconocida por la agencia de noticias inglesa BBC como una de las mujeres más influyentes del mundo, debido a su labor en la promoción de la transparencia política y la rendición de cuentas ciudadana.

Hasta el momento, se desconoce la fecha para el juicio; entre tanto; Gina Romero instó al gobierno salvadoreño a garantizar su libertad, un juicio justo y un entorno seguro para las personas defensoras de derechos.

Centenares de organizaciones nacionales e internacionales han mostrado la solidaridad con Ruth y con los demás defensores de DDHH en el país, que atraviesan momentos críticos por la represión del Gobierno, quien no acepta voces disidentes. Las organizaciones piden al Estado la liberación de Ruth a un año de su captura.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...