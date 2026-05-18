Madre del joven desaparecido Carlos Abarca súplica información al ministro de Seguridad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La madre del joven desaparecido, Carlos Ernesto Santos Abarca, Eneida Abarca, presentó nuevamente un escrito al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para conocer avances sobre la desaparición de su hijo.

Abarca, acompañada de ciudadanos organizados llegaron a las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para presentar por cuarta ocasión, un escrito en el que solicita información de su hijo, desaparecido desde el 01 de enero de 2022.

En dicho documento, la madre recuerda que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró en mayo de 2023, que existían indicios que Carlos Abarca estuviera con vida y en el caso no estaba vinculado con el crimen organizado. Es entonces que, como familia, en febrero de 2024 presentaron un escrito al ministerio para conocer detalles de las presuntas pruebas de vida, así como los avances de la investigación; sin embargo, no se recibió respuesta.

En mayo de ese mismo año, nuevamente, Eneida Abarca reiteró la petición de información y pidió a las autoridades explicar el estado de la investigación. Sin embargo, tampoco hubo respuestas. En julio de 2025, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos (Fedefam) pidió a las autoridades que agilicen la búsqueda de Carlos.

Durante estos 4 años, Eneida Abarca ha hecho el papel del Estado, ser investigadora del paradero de su hijo, se ha tomado las comunidades en la búsqueda de su paradero.

“No existe esa falsa afirmación de que hoy vivimos en “un nuevo El Salvador”, si por cuatro años he asumido el rol de investigadora. la FGR, PNC, PDDH, Asamblea Legislativa y el mismo ministro (de seguridad) ha violentado mi derecho a respuesta por Constitución; han hecho omisión durante cuatro años a respuestas del paradero de mi hijo, Carlos Abarca”, dijo la madre en las afueras del Ministerio de Seguridad.

“El Estado es totalmente expectante, ausente en este tema de las desapariciones”, dijo Abarca, por lo que ha tomado esta bandera de lucha por su cuenta; de momento no han encontrado información de que Carlos esté sin vida, pero tampoco pruebas de sobrevivencia.

Tanto a Eneida como a los ciudadanos que acompañaron a la madre fueron bloqueados por agentes de la PNC en el ingreso al edificio para presentar el escrito. Las puertas giratorias fueron bloqueadas con candados. Luego de tanto, se permitió el ingreso de Eneida y Gloria Anaya, también una conocida defensora de DDHH.

A juicio de Abarca, estas acciones son “violencia institucional”, ya que se obstaculiza pedir información de las instituciones del Estado que han dejado de buscar a Carlos. “¿Cuándo escuchará mi clamor como madre?”, gritó a todo pulmón, Eneida Abarca como forma de presión para que las autoridades se interesen en el caso.

“El mismo Estado salvadoreño continúa ejerciendo tanta violencia institucional, violencia en el terreno, se retiran afiches, borraron el mural, eso prolonga más mi dolor, agonía e incertidumbre en este proceso de la búsqueda de Carlos”, lamentó Eneida Abarca.

Ya que es de recordar que la familia de Abarca coloca afiches en los postes pidiendo información de Carlos; hace unas tres semanas se realizó un mural en la calle San Antonio Abad, pero esta fue borrada con pintura blanca por instrucciones de las autoridades.

Carlos Ernesto Santos Abarca es un joven universitario que desapareció cuando salió a correr, como parte de sus actividades físicas, el 1 de enero de 2022, en la colonia Monserrat, en San Salvador, desde entonces, la madre del joven no ha cesado de buscarlo.

La familia deja el número de contacto: +503 7293-3150 por si algún salvadoreño sabe de su paradero.

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