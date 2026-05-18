AES El Salvador compensará en junio las facturas con cobros elevados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

AES El Salvador informó este domingo que las facturas con irregularidades presentarán saldo a favor el próximo mes, esto luego de una revisión masiva de facturación e inspecciones técnicas realizadas a clientes que se quejaron de un cobro irregular en sus recibos.

“AES El Salvador informa que, como parte de nuestro compromiso con los clientes, actualmente nos encontramos realizando revisiones masivas de facturación e inspecciones técnicas sobre la base de usuarios que han presentado consumos atípicos en su facturación”, dijo AES El Salvador en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La empresa distribuidora de energía eléctrica señaló que se revisan casos de usuarios de CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM, quienes la semana pasada se quejaron de un cobro alto en sus facturas del mes de mayo. “En aquellos casos en los que corresponda realizar ajustes, estos se están realizando de inmediato y se verán reflejados, a más tardar, en la próxima factura”, comentó AES.

El 8 de mayo, AES emitió un comunicado, luego de las denuncias en redes sociales por el incremento en las facturas. En este escrito, AES dijo que las tarifas eléctricas “se mantenían sin cambios” y que el incremento se debía por el consumo de energía realizado. El 11 de mayo, emitió otro comunicado, afirmando que las altas temperaturas que se registran en el país, generan un incremento en el uso de equipos eléctricos como aires acondicionados o ventiladores, lo que provoca mayor consumo.

En el comunicado de este domingo, también reiteró esta postura: “debido a que las condiciones de calor se han mantenido durante las últimas semanas, es posible que algunos usuarios continúen registrando un consumo elevado de energía. Esto puede suceder por dos motivos: un mayor uso de ventiladores o aires acondicionados; o porque algunos electrodomésticos, como refrigeradores y sistemas de enfriamiento, consumen más energía para mantener la temperatura adecuada al encontrarse en un ambiente más caluroso”.

A juicio de AES El Salvador ambas situaciones podrían generar un incremento en la factura.

En el comunicado, se instó a los salvadoreños que tengan dudas o inconformidades a escribir a los canales oficiales de atención, proporcionando sus datos de contacto y número de cliente (NC), donde recibirán la revisión de sus facturas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...