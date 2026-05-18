Acto de solidaridad por Ruth Eleonora López detenida hace ya un año

Compartir

Redacción Nacionales

@DiaeioCoLatino

Representantes de rganizaciones sociales se concentraron este domingo en las afueras de la Granja Penitenciaria de Izalco, Sonsonate, para solidarizarse con la abogada y defensora de Derechos Humanos, Ruth Eleonora López, detenida hace un año; distintos liderzgos pidieron la liberación de Ruth, ya que consideraron que su arresto fue por la defensa de los DDHH y por sus denunias contra la corrupción.

Una de las participantes fue Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), quien recordó que este lunes se cumplen 365 días del encarcelamiento injusto de Ruth López.

“Ella está presa porque denunció la corrupción, porque exigió transparencia en la gestión pública, porque solicitó a la institucionalidad de este país que actuara y se investigara esa corrupción, ese mal uso de fondos, por eso está presa Ruth, por exigir que el Estado salvadoreño cumpla su rol constitucional”, lamentó Lourdes Palacios.

La dirigente de Cofappes enfatizó que la detención de Ruth se dio porque acompañó la lucha en defensa de los derechos humanos en El Salvador. De hecho, Ruth acompañó a varios colectivos que pedían el respeto a los derechos humanos, la institucional democrática y la separación de poderes.

“Ruth está presa porque también acompañó la lucha para que se prohibiera la minería metálica en este país”, agregó Palacios, ya que finales de abril de 2025, Ruth participó en la campaña de recolección de firmas que fueron presentadas a la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Minería, aprobada por el oficialismo sin consulta de la población.

A juicio de Palacios, Ruth “quería una sociedad salvadoreña con democracia, con justicia y en paz”, comentó Palacios; pero El Salvador como se encuentra en el sistema judicial es contrario a lo que Ruth quería, ya que la han tenido incomunicada y sin derecho a la visita familiar.

Según consideró Palacios, las voces en El Salvador piden que se vuelva a la ruta democrática, que se vuelva a ese rumbo que había tomado después de la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin a un conflicto armado.

“Ruth, una defensora de los derechos humanos y que acompañó esas luchas por la libertad de los inocentes presos bajo el régimen de excepción de manera decidida. Ella estuvo aportando en la elaboración de Habeas Corpus, estuvo también trabajando intensamente para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aquellos casos en los cuales el Estado de manera flagrante ha irrespetado a miles de personas en este país”, destacó Palacios.

“Queremos solidarizarnos con Ruth y con su familia, con sus compañeros y compañeras de trabajo que de manera intensa también han dado la batalla para que en este país se restituya la democracia perdida a partir de 2019 y tal vez de manera más intensa desde el año 2021 en que los órganos del Estado se alinean en función de una autocracia”, agregó Palacios.

Las organizaciones reiteraron que Ruth no está sola, la respaldan y creen en su lucha. “Ruth florece en libertad, Ruth florece también en todas las luchas que estamos impulsando, en todas las defensas que se están haciendo por las personas inocentes. Ruth florece en todas estas demandas que ahora están ahí en el sistema judicial y que exigen la libertad para los presos políticos”, enfatizó Palacios.

El poeta Víctor Acevedo declamó un poema titulado “Ruth Florece en Libertad”, en el que destaca que “el tiempo no ha podido callar tu pensamiento de libertad, tu grito de justicia para el pueblo. “Las cadenas del régimen no han podido sellar tus labios de amor, amor por las madres desamparadas buscando la semilla de su sangre”.

“Tú nunca has dejado de soñar, de luchar por tus hermanas y hermanos que siempre están afuera de estos muros, golpeando las campanas del odio, levantando los puños que un día estrecharás tus manos libres, tu cuerpo estandarte de la justicia. Ruth Eleonora López, este día floreces intensamente en los ojos de tus hermanas, en los rostros de tus hermanos, levantando tu espíritu incantable, llevando las palabras hasta tu celda para que escuches las canciones que tumbarán los muros que te aprisionan, para que oigas el viento de mayo, las voces multiplicándose en las calles de tus madres, de tus abuelas, de tus hijas, vaciando sudor y sangre pero firme. Porque vuelves con tu convicción intacta, con la fe poderosa sobre tu gente y puedas increpar al régimen y les grites, ¡Tengan decencia!”; declamó el poema.

Silverio Morales, líder indígena de Sonsonate, también expresó palabras de solidaridad para Ruth López, quien se encuentra detenida “injustamente”, consideró. El líder indígena también informó que tiene a algunos de sus familiares detenidos injustamente; por lo que, sabe perfectamente lo que significa tener a parientes detenidos cuando no ha cometido ningún delito, como lo han hecho con Ruth López.

Este lunes se cumplen un año de estar detenida sin haber sido vencida en juicio; en horas de la mañana, se tiene previsto que se realice una misa en su honor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...