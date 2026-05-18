Decenas de organizaciones sociales convocan a concentraciones simultáneas este martes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los sindicatos y asociaciones integradas en la Unidad Sindical Salvadoreña, preparan una cadena de concentraciones simultáneas para la noche del martes.

Dirigentes gremiales que coordinan la jornada de manifestaciones públicas, explicaron que el movimiento sindical realizará concentraciones sincronizadas en distintos puntos del país ante la posible salida de El Salvador de la Lista Corta de la OIT.

Las concentraciones están convocadas para este martes 19 de mayo a las 8.30 de la noche, fuera del horario de trabajo y para no afectar el tráfico vehicular.

Decenas de sindicatos se van a concentrar a la misma hora en el Reloj de Flores, Redondel El Salvador del Mundo, Fuentes Beethoven, Redondel Masferrer, Redondel Constitución y Redondel El Platillo

De acuerdo a la dirigencia de la Unidad Sindical Salvadoreña, este es un momento histórico para El Salvador y la clase trabajadora, ante la posible salida de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo.

La «lista corta» de la OIT es el listado de países examinados por la Comisión de Aplicación de Normas durante la Conferencia Internacional del Trabajo.

Agrupa a las naciones bajo observación por posibles incumplimientos de convenios y derechos.

“El Salvador está a punto de salir de esa lista negra y eso cambiará la vida de empresarios, trabajadores y de todo el país”, afirma Freddy Vásquez, un histórico líder sindical.

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