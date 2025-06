Manuel Flores califica como una “obra mal planteada”, el discurso de Bukele

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Al teatro se va a ver obras, pero la del domingo fue muy mala, mal planteada”, consideró Manuel “El Chino” Flores sobre el discurso de Bukele expuesto en el Teatro Nacional de San Salvador, donde no hubo rendición de cuentas, pero sí ataques a la comunidad internacional, oenegés y periodismo independiente.

Flores sostuvo que Bukele «se dedicó a hablar solo de dos temas», uno de ellos, de las pandillas; «porque es lo único que le queda, que ahora sabemos por el mismo medio de comunicación que publicó hace unos días, que fue por un pacto”, en referencia al medio El Faro quien reveló el testimonio de los líderes pandilleriles sobre el pacto que hubo en el Gobierno de Bukele.

Bukele dijo que los pandilleros nunca saldrían de las cárceles; sin embargo, esta declaración del mandatario podría ser atentatoria contra los miles de personas detenidas que no tienen vínculos con pandillas.

«Además, en un giro de autocracia, ya dijo (Bukele) que a los presos los va a mantener de por vida; entonces, no sabíamos que el presidente ahora podía instaurar la cadena perpetua. Antes, era la Asamblea Legislativa la que tenía esa atribución, pero como ahora no hay Asamblea Legislativa, simplemente hay una oficina donde se llevan las propuestas sin leer, sin discutir, sin debatir, sin pensar (y) se puyan los botones», enfatizó Manuel Flores.

Recordó que Bukele dijo que tenía “enemigos secretos”. “Ahora resulta que los medios internacionales también son enemigos. Especialmente aquellos que publican temas álgidos, que no le gusta (a Bukele)”. El mandatario dedicó buena parte de su discurso a atacar a las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación libres e independientes.

“Nosotros defendemos y defenderemos la libertad de prensa. Por allí dijeron (Bukele en el discurso) que ningún medio ha hecho notas contra la oposición. Pues se equivocan, al FMLN lo atacan día, tarde y noche, madrugada; sacan notas tendenciosas, algunos medios irresponsables, acorde a su editorial. Pero nunca les hemos echado del país. En nuestros gobiernos jamás echamos a ningún medio del país y nunca fueron acosados durante los Gobiernos nuestros, tuvieron libertad de prensa”, externó Flores en su conferencia de prensa de este lunes.

Manuel Flores sostuvo que Bukele demostró “su total ignorancia de lo que es una democracia”; “no se trata de elecciones la democracia, sino del derecho de elegir con libertad. No sustituyendo gente de las mesas, no manipulando datos y elecciones, no coaccionando a magistrados, eso no es libertad”.

Además, “democracia no es elegir nada más, es la participación ciudadana que en este país ya se acabó, no hay directivas comunitarias electas por la misma gente, no hay cabildos abiertos, no hay asambleas de ciudadanos. No existe la participación ciudadana en el elemento clave del desarrollo democrático”.

El dirigente político puntualizó que a la población no se le pregunta sobre los temas importantes de nación “¿A la población se le pregunta sobre temas álgidos? No. ¿Sobre proyectos grandes que le van a beneficiar? tampoco, porque no le benefician al pueblo de ninguna manera”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...