Becky G triunfando con su talento

Un gran día para Becky G! La joven superestrella global recibió tres nominaciones a los Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2019 según se anunció en el programa Un Nuevo Día de Telemundo y las redes sociales de Telemundo, Billboard y Latin AMAs. Además, los E! People’s Choice Awards también la han nominado para el premio al Artista Latino del 2019.

Sus nominaciones al Latin AMA incluyen: Artista Favorita Femenina; Video del Año (por “La Respuesta” con Maluma); y Canción Favorita – Pop (por “Lost in the Middle of Nowhere” con Kane Brown).

“Me siento muy feliz y honrada de recibir estas maravillosas nominaciones para los premios People’s Choice y Latin AMA. Gracias a todos mis Beasters que siempre están ahí para mí y a E! y Telemundo por su apoyo. ¡Sí se puede!” dijo Becky G.

La quinta entrega anual de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre en Hollywood, CA el jueves, 17 de octubre de 2019 a las 9pm/8c, y será precedido por la “Alfombra de Latin AMAs” a las 8pm/7c. Fans en Estados Unidos y Puerto Rico tienen hasta el 3 de octubre para votar por sus artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.com/vota y fans de todo el mundo pueden votar a través de Twitter que incluya el nombre y apellido del nominado, la categoría y el hashtag #LatinAMAs.

Los E! People’s Choice Awards premian lo mejor de la cultura pop según las votaciones del público y se llevarán a cabo el 10 de noviembre con transmisión en vivo en E!.

Acerca de Becky G

La joven cantante, compositora y actriz Becky G nació para estar en tarima y su carrera multifacética promete convertirla en una figura icónica. Los logros de la estrella de veintidós años de edad incluyen dos éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard (“Mayores” y “Sin Pijama”), un papel protagónico en “Power Rangers” y de estrella invitada en la serie ganadora del premio Emmy, “Empire”.

Ha ganado dos Latin American Music Awards 2018 por Artista Femenina Favorita y por Canción Urbana Favorita (por “Mayores”) y fue galardonada con el premio Diamond Play Button de parte de YouTube por haber sobrepasado 10 millones de suscriptores en la plataforma digital. Becky G ha participado en giras junto a Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Pitbull, Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, Natti Natasha, Anitta y CNCO, entre otros.

La artista méxico-estadounidense firmada con RCA/Sony Music Latin está trabajando en sus próximos dos álbumes, uno en español y otro en inglés.