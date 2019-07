Vivimos principios de una dictadura, advierte exmagistrado Guzmán

Mirna Jiménez

El exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulices del Dios Guzmán advirtió ayer de la deriva autoritaria en la que estaría cayendo el presidente de la República, Nayib Bukele con sus presiones públicas a los jueces, lo que puede llevar hacia un gobierno dictatorial sin respeto a la institucionalidad y la separación de poderes.

“Eso ya es claramente un choque de autoritarismo entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial, queramos verlo o no, y ese autoritarismo es principio de dictadura; ahora sí estamos realmente en el punto de preguntarnos qué tipo de Estado queremos”, reaccionó Guzmán el jueves en una entrevista televisiva.

En una carta enviada al presidente de la CSJ, jueces y magistrados advirtieron que el régimen de emergencia en los centros penales está trastocando la jurisdicción de los funcionarios de justicia y afectando la marcha normal de los procesos judiciales.

Bukele respondió a los jueces que no dará marcha atrás a la emergencia en centros penales, hasta que se reduzcan los homicidios en el país, una de sus apuestas del plan Control Territorial, iniciado recientemente para combatir a las pandillas.

El mandatario también instó a los jueces a que acepten las condiciones impuestas por él, en la emergencia en centros penales, para demostrar “de qué lado están”, dejando entrever que si no le acompañan, están del lado de las pandillas y contra la población.

“Ahí si tenemos ya un principio de autoritarismo, porque me está diciendo: a mí no me importa lo que diga la ley, que el juez sea el que debe de calificar y determinar en último momento si hay un estado de emergencia, yo soy el que tengo el poder material y lo voy a mantener”, advirtió Guzmán, respecto a la declaración de Bukele.

Guzmán dijo que debido a la desesperación por la violencia, mucha gente aplaude las medidas autoritarias del presidente, que están minando la institucionalidad del país; pero que a mediano plazo, el debilitamiento de los otros poderes afecta los mismos derechos de la gente.

“Mucha gente puede ser que quiera (que haya dictadura), puede ser que la tengamos (dictadura), pero tengamos claro una cosa: que la dictadura no respeta el derecho y cuando le violen al ciudadano sus derechos, va pretender que el juez y el derecho lo protejan, entonces, la ley ya no va a tener la fuerza suficiente (para defenderlo)”, advirtió.