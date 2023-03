Visita de Xi a Rusia promoverá amistad, cooperación y paz, según portavoz

BEIJING/Xinhua

La próxima visita a Rusia del presidente chino, Xi Jinping, será un viaje de amistad, cooperación y paz, dijo este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang Wenbin.

Xi realizará una visita de Estado a Rusia del 20 al 22 de marzo por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.

En los últimos años, el presidente Xi ha mantenido un estrecho contacto con el presidente Putin. Bajo su liderazgo y orientación, la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia para la nueva era ha logrado un desarrollo sostenible, sólido y estable, declaró Wang en una rueda de prensa diaria.

China y Rusia han encontrado un camino de relaciones entre grandes países, caracterizado por la confianza estratégica y la buena vecindad, estableciendo así un buen ejemplo para un nuevo paradigma de relaciones internacionales, añadió.

Durante su visita, Xi sostendrá un profundo intercambio de puntos de vista con Putin acerca de las relaciones bilaterales, así como sobre los principales asuntos internacionales y regionales de interés común. Igualmente, promoverá la coordinación estratégica y la cooperación pragmática bilaterales e inyectará un nuevo impulso al desarrollo de los lazos sino-rusos, indicó el vocero.

Será un viaje de amistad que profundizará aún más la confianza y el entendimiento mutuo entre China y Rusia y consolidará la base política y el apoyo público a la amistad por generaciones entre los dos pueblos, subrayó Wang.

A su vez, puntualizó que se tratará de una visita de cooperación para impulsar la colaboración de beneficio mutuo en diversos campos, fortalecer la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, y ayudar a ambos países a alcanzar sus respectivos objetivos de desarrollo y revitalización.

De igual modo, contribuirá a fomentar la paz, resaltó Wang, señalando que China y Rusia, sobre la base de la no alineación, la no confrontación y el no ataque a terceros, practicarán el verdadero multilateralismo, promoverán un mundo multipolar y una mayor democracia en las relaciones internacionales, mejorarán la gobernanza global y contribuirán al desarrollo y el progreso mundiales.

“China seguirá manteniendo su posición objetiva y justa sobre la crisis de Ucrania y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz”, afirmó el portavoz.

“El propósito de la política exterior de China es mantener la paz mundial y promover el desarrollo común”, dijo Wang, e indicó que respecto a la cuestión de Ucrania, China siempre ha estado del lado de la paz y del diálogo, y en el lado correcto de la historia.

El portavoz mencionó el documento de posición sobre la solución política de la crisis de Ucrania emitido por China el mes pasado, el cual plasma la posición objetiva y justa de China sobre la cuestión de Ucrania, e indicó que “la posición China se reduce a apoyar las conversaciones de paz”.

“Siempre creemos que el diálogo político es la única manera de resolver conflictos y disputas, mientras que avivar las llamas y alimentar la lucha, las sanciones unilaterales y la máxima presión, sólo intensificarán las contradicciones y escalarán las tensiones, lo que no es benéfico para los intereses y expectativas de la mayoría de los países del mundo”, expresó.

Al responder una pregunta sobre si la cumbre China-Rusia incluirá cuestiones como la provisión por parte de China de diversos tipos de ayuda a Rusia, Wang dijo que China siempre ha llevado a cabo una cooperación económica y comercial normal con otros países, incluida Rusia, sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo.

“La cooperación entre China y Rusia es transparente y sincera, en beneficio de los dos pueblos y del desarrollo del mundo, y está libre de interferencia y de coerción por parte de terceros”, afirmó.