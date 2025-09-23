Villatoro cuestiona el uso de $100 millones para mejorar el sistema de agua en San Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, cuestionó en el espacio de entrevista Encuentro con Julio Villagrán, los $100 millones en préstamos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para fortalecer a la administración de ANDA respecto al servicio de agua potable y saneamiento.

En el espacio de entrevista, la legisladora cuestionó sobre el uso de los $100 millones que la Asamblea Legislativa aprobó en 2022 en préstamo para financiar el programa “Fortalecimiento del Sector del Agua y Saneamiento en El Salvador” para mejorar el desempeño y sostenibilidad de ANDA, el cual fue suscrito entre El Salvador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual tuvo los votos de ARENA. Este préstamo.

En ese tiempo, los oficialistas informaron que dicho proyecto beneficiaría a 450 mil familias residentes en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Sin embargo, del 16 al 21 de septiembre, gran parte de San Salvador no tuvo suministro de agua potable por la reparación de una tubería madre.

«Les dimos los votos, como partido político y, como les dimos los votos, tengo todo el derecho y potestad de exigirles ¿adónde se fueron esos $100 millones que nosotros le apoyamos al gobierno para que arreglara el sistema del agua en el departamento de San Salvador?, y esa planta no solo distribuye a San Salvador y, como les dimos los votos, tenemos todo el derecho de exigirles que nos demuestren adónde se han llevado el dinero», planteó la diputada Villatoro.

Ese préstamo pretendía “mejorar la calidad, confiabilidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua potable en diferentes zonas del territorio”, así como “modernizar” los servicios públicos y fortalecer la planificación ante los riesgos climáticos.

“La persona que acaba de llegar a ANDA lleva 15 años trabajando dentro de la institución”

En el Gobierno de Bukele han pasado 4 presidentes de ANDA. El presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Dagoberto Arévalo como nuevo titular, luego de presentarse un problema en una tubería madre en la zona norte de San Salvador. Arévalo sostuvo que recibió una autónoma “en crisis” por el suministro de agua.

“Ya van 4 personas a cargo de ANDA en estos 6 años que ellos llevan de gobierno. Eso quiere decir que está poniendo (a) cualquier persona y cada una de ellas está demostrando el problema de incompetencia que este gobierno ha tenido por muchos años en esta materia”.

La legisladora sostuvo que el Gobierno y los representantes de Gobierno le echan la culpa a los antecesores, “esa es la costumbre de ellos”; sin embargo, “la persona que acaba de llegar a tomar el cargo de ANDA lleva 15 años trabajando dentro de la institución y ha sido director ejecutivo de ANDA. Yo creo que no es el tema de echarle la culpa al pasado. El tema es que ya tienen 6 años gobernando y en estos han estado cambiando de personas, no le dan seguimiento y aquí tienes la respuesta de la falta del agua que ha tenido la población salvadoreña”.

Pipas «no fueron suficientes”

Villatoro consideró que las pipas que el Gobierno contrató para abastecer de agua potable a la población afectada por la reparación de una tubería en la zona norte, «no fueron suficientes”, ya que en muchas colonias, los camiones cisternas no llegaron a abastecer a los ciudadanos.

La legisladora, electa por San Salvador, sostuvo que como partido y con el apoyo del concejal de San Salvador Centro, Andrés Hernández, llevaron pipas a algunas comunidades que no cubrió el Gobierno, “eso ayudó porque el agua no llegó a toda la población», comentó Villatoro.

“Habían personas en ciertos lugares que no tuvieron la oportunidad (de abastecerse de agua) o no llegaron (las pipas), y entonces ahí fue cuando nosotros tuvimos que apoyar. No llegamos con tres bolsitas de agua o con dos botellitas de agua, sino que nosotros sí nos preparamos para ayudar a la gente como debía de ser. Y no anduvimos haciendo algarabía como otros partidos políticos. yo creo que eso es bien desagradable”, externó la legisladora.

Es de contextualizar que el Gobierno anduvo regalando fardos de agua y botellas de agua. También, el partido VAMOS entregó, este domingo, botellas y fardos de agua en San Salvador y La Libertad.

Villatoro cuestiona falta de planes para mitigar impactos de lluvia

Sobre el caos que se generó este fin de semana debido a las fuertes lluvias, la legisladora sostuvo que la falta de planes y las construcciones sin control en la zona metropolitana de San Salvador han hecho que sucedan catástrofes como las ocurridas el domingo.

“Una gran cantidad de casas que se están construyendo sobre las cordilleras y todo esto sin planes reales; ese es el problema de lo que estamos teniendo, esa falta de temas también de mitigación que han hecho”.

De hecho, en la zona de Merliot se registraron fuertes correntadas de agua tras las lluvias, estas llevaron piedras y agua e incluso se cerró la calle para evitar tragedias.

“Ahora se quieren echar una parte de la finca El Espino (para construir el CIFCO). Todos sabemos que la finca El Espino es el pulmón del Gran San Salvador y es lo que ayuda también cuando están empezando las lluvias. Ahora, ¿qué va a pasar con eso lleno de cemento? lo mismo (correntadas), porque no tienen planes reales de cómo mejorar y trabajar. Nadie está en contra del desarrollo. El problema es cómo poder llevar el medio ambiente y el desarrollo a la par”, concluyó la legisladora.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...