MOVIR denuncia muerte de profesor capturado arbitrariamente por el Régimen de Excepción 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunció la muerte del profesor Manuel Mira, liberado el 28 de agosto 2025 del penal Usulután, donde permaneció un año detenido arbitrariamente bajo el Régimen de Excepción.

Mira fue profesor del complejo educativo Joaquín Rodezno y directivo de ANDES 21 de Junio, y fue detenido el 23 de agosto de 2024 por una supuesta denuncia al Ministerio de Educación. El profesor fue liberado debido al grave estado de salud al no recibir una atención médica adecuada y de calidad, lo ingresaron al Hospital Zacamil el 19 de septiembre y falleció a los dos días.

“Mira fue excombatiente del FMLN conocido con el seudónimo de Manolo, con más de 30 años de trabajar en el magisterio, ha ocupado los cargos de director de la escuela Joaquín Rodezno y de la escuela República de Chile. Fue presidente propietario representando al Ministerio en el Tribunal Calificador que es donde se evalúa la labor de los directores, subdirectores, ascensos de nivel y selección de profesores para ocupar plazas de docentes”, enfatizó MOVIR.

El docente formó parte del Comité Ejecutivo de ANDES, y presidente del Sindicato SITADMES ANDES 21 de Junio, entre otros cargos.

Marvin Reyes, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), calificó a Mira como un gran luchador en contra de las injusticias, quien fue encarcelado, como cientos, sin existir una causa justificada, enfermó y su condición se agravó.

“Un gran hombre, con grandes conocimientos y una consciencia social que lo impulsaba a luchar, e incluso a apoyar a otros en sus causas, por qué tiene que pagar gente inocente por una equivocada aplicación de un procedimiento que debía ser solamente para encarcelar pandilleros, o es que las voces críticas e incómodas tienen ya marcado ese destino”, cuestionó

El profesor Mira se convirtió en la víctima 447 muerta en manos del Estado, que no tuvo derecho a segunda audiencia, haber sido vencidos en un juicio justo, ni derecho a presunción de inocencia.

De acuerdo al Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la mitad de estas personas fallecidas fueron homicidios agravados, y el resto por negación de tratamiento médico.

Las últimas víctimas han muerto días después de su liberación, debido a sus cuadros extremadamente graves de salud, al no recibir el tratamiento adecuado para sus enfermedades.

“Gobierno asesino de Bukele, termina con la vida del compañero Manuel Mira, bajo el régimen de excepción, por no brindarle la atención adecuada. Este es el nuevo El Salvador, del que tanto pregonan los fanáticos de este gobierno inhumano”, publicó en redes sociales Daniel Rodríguez, agremiado y dirigente de SIMEDUCO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...