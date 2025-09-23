Lluvias provocan desbordamientos de siete ríos y quebradas 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a las lluvias de las últimas, Protección Civil reportó siete árboles caídos, cuatro derrumbes y siete desbordamientos de ríos y quebradas.

El desborde de la quebrada en la zona de La Sabana, en Ciudad Merliot, que arrastró lodo, piedras y gran cantidad de agua, demandó el despliegue de recurso humano del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil.

Fermín Pérez, sub director de Protección Civil, explicó que también se registraron incidentes en la quebrada Las Lajas, en San Salvador, los ríos Acelhualte, en Agua Caliente; y Talnique, en La Libertad; y El Arenal en La Málaga y en la comunidad Darío González, en ninguno de estos sectores se reportaron víctimas que lamentar.

El funcionario dijo que todos los desbordamientos son importantes, porque suceden cerca de zonas habitadas, cuando el agua llega a los tobillos ya tiene suficiente fuerza para hacer perder el equilibrio a cualquier persona, y si alcanza la altura de las rodillas, es capaz de arrastrarla.

“Es importante que las familias estén pendientes de la información, todas las cuencas del país son monitoreadas por el Centro de Amenazas y esta información es trasladada a los técnicos para emitir alertas tempranas, así la población cuenta con avisos oportunos que permiten tomar medidas de prevención y resguardar su seguridad frente a fenómenos naturales”, sostuvo.

Según Pérez, en los puntos identificados como vulnerables, hay un despliegue de delegados territoriales, Equipos Tácticos Operativos y también guardavidas especializados en búsqueda y rescate, garantizando una atención inmediata y coordinada a la población, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad por lluvias.

Asimismo, indicó que como parte de las obras de mitigación se están haciendo labores de remoción de escombros en el cauce de las quebradas, para disminuir el impacto de las lluvias en las comunidades, reforzando la infraestructura natural y asegurando que los sistemas de drenaje funcionen adecuadamente.

Protección Civil municipal inspeccionó un talud en la colonia Lourdes, en el kilómetro 6, carretera a Los Planes de Renderos; en la comunidad El Progreso 1, en Ciudad Delgado, ocurrió un deslave ocasionado por las fuertes lluvias, donde un vehículo quedó soterrado y varias ramas de árboles obstaculizaron el paso.

En la calle Los Bambúes y Avenida Las Amapolas, colonia San Francisco, San Salvador, el asfalto fue levantado por las recientes tormentas; mientras tanto, en la comunidad El Granjero 2, San Salvador, cerca de 30 familias fueron afectadas por las inundaciones debido al desbordamiento del Río Acelhuate.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este martes desde horas cercanas al mediodía se esperan lluvias y chubascos en los alrededores de la cadena volcánica central y occidental, así como en la cordillera del Bálsamo y la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

“Por la tarde, las lluvias, chubascos y tormentas se intensificarán, con tormentas de moderada a fuerte intensidad en los departamentos de la zona central y occidental; hacia el final del periodo también se prevén algunas tormentas en la zona oriental”, reiteró Medio Ambiente.

Durante la noche, los chubascos y tormentas en el oriente del país persistirán en las primeras horas, pero posteriormente la probabilidad de lluvias disminuirá conforme avance el tiempo. La influencia de una onda tropical con apoyo de sistemas en capas medias, mantendrán la probabilidad de la formación de chubascos y tormentas dispersas, entre moderadas y fuertes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...