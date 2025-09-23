BRP considera que gobierno de Bukele agrava los problemas sociales 

Compartir

Este año han despedido a miles de personas en el sector público, como resultado de un programa de ajuste fiscal acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los despidos continúan en los Ministerios de Educación y Salud, en las alcaldías y en otras instituciones del Estado. El gobierno también sigue desalojando a vendedoras de plazas y mercados.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) manifestó que el gobierno de Nayib Bukele está agravando los problemas sociales, agobiando a la mayoría de familias salvadoreñas, sobre todo, las de bajos ingresos y estratos medios.

La organización popular enfatizó que la negligencia del gobierno es tan notoria que no toma en cuenta las quejas de la ciudadanía sobre el alto costo de la vida, el creciente desempleo, la escasez de agua y medicinas, los bajos ingresos de la población y la falta de aproximadamente 500 mil viviendas dignas según CASALCO.

Para el BRP, la crisis del agua se profundiza, aumentan los cortes del servicio en colonias y barrios y la tarifa se encarece en los hogares no subsidiados, este gobierno lleva 6 años y no les da mantenimiento adecuado a las tuberías, al extremo que el 60% del agua se pierde.

“El problema es tan grave que una tubería recién reparada en San Salvador, por un monto desconocido, se volvió a dañar y dejó sin agua a miles de hogares del Área Metropolitana. La escasez del servicio es tan grande que hasta se está importando agua de Guatemala”, manifestó.

Asimismo, indicó que este año más de 70 escuelas fueron cerradas y la matrícula escolar solo llegó al 55% de la población estudiantil. En el sistema público la matrícula disminuyó en 20,000 estudiantes y en el privado en 40,000, la calidad educativa empeora y el personal docente disminuye.

También, cerca de 50 unidades de salud fueron cerradas, la escasez de medicinas se agrava y aumentan las enfermedades prevenibles, como el dengue y otras. Las consultas médicas duran meses y los hospitales se deterioran porque el gobierno les recortó $54 millones del presupuesto.

“El festín de deuda solo sirve para que algunos grandes empresarios hagan negocios con el Estado, pues junto a la deuda también crecen la pobreza y los demás problemas sociales; el pueblo debe enfrentar esta crítica situación con la lucha organizada, hasta sacudirse este régimen dictatorial al servicio de una familia opulenta y de los oligarcas que la respaldan”, aseguró.

Todo esto ocurre en un contexto de persecución política, de perpetuidad del régimen de excepción y del arresto de miles de personas que no han cometido delito y llevan hasta años en las cárceles sin que se les juzgue.

