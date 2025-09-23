Real Madrid sublime, Barça se entona en fútbol español

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

El Real Madrid sigue de dulce en LaLiga de Fútbol de España y hoy amanece de líder, aunque el Barcelona comienza a apretar el acelerador en la eterna lucha de los dos colosos.

Mientras tanto, las inversiones multimillonarias en fichajes del Atlético de Madrid siguen sin darle réditos, con otro empate que lo coloca a nueve y siete puntos de distancias de merengues y culés, respectivamente.

Tras una semana de Champions, en la que justamente el Real Madrid se impuso al Olympic de Marsella y el Barcelona al Newcastle, en ambos casos 2-1, el rendimiento fue notable en el Santiago Bernabéu de esta capital y en el Johan Cryuff de la Ciudad Condal.

Dos golazos a unos 35 metros, del central brasileño Eder Militao, y a 25 del atacante francés Kylian Mbappé, desatascaron el duelo de la “casa blanca” con el rocoso Espanyol. Un marcado 2-0 inobjetable con nuevos ensayos del técnico Xabi Alonso.

Mbappé lleva cinco dianas en cinco jornadas en el torneo español, más dos en la Liga de Campeones de Europa.

Por obligación, ante la tarjeta roja de Dean Huijsen, debió incluir de compañero de zaga de Militao al canterano Raúl Asensio, quien cumplió co creces su papel.

Volvió a dar nota sobresaliente el lateral izquierdo Alvaro Carreras y se vieron algunos chispazos del mozalbete argentino de 18 años Franco Mastantuono. Por ahora, las cosas marchan bien para Xabi Alonso.

Empero, se viene otra semana intensa de calendario, el martes frente al Levante y el sábado el primer derbi de la temporada contra el Atlético Madrid en el estadio Metropolitano.

El Barcelona, con rotaciones, solventó sin problemas el cotejo ante el Getafe y confirmo el ascenso de juego, pese a la baja del delantero Lamine Yamal.

Dos goles en el primer tiempo de Ferrán Torres prácticamente determinaron el desenlace del partido, en el cual el entrenador germano de los azulgrana, Hansi Flick, reservó los cambios cuando ya sentía amarrado el resultado.

En las próximas dos jornadas, el conjunto catalán tendrá de rivales a un accesible Real Oviedo el jueves, y el domingo a la Real Sociedad, este último más peligroso. Sin embargo, se antoja una buena oportunidad para acercarse a los merengues.

Lo del Atleti de Diego Simeone comienza a preocupar bastante a sus parciales. A duras penas consiguió igualar a uno gol con el Mallorca, tras caer con el Liverpool en Champions 2-3.

Su balance es de tres empates, un revés y una victoria en cinco fechas. Tiene la obligación moral de intentar resarcirse contra el Real Madrid el sábado, pero antes deberá pasar la prueba del Rayo Vallecano el miércoles.

