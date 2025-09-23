Ousmane Demebélé gana el Balón de Oro a mejor jugador del año

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Osmani Dembélé se convirtió en el jugador más importante del mundo este lunes, al ganar el Balón de Oro tras una gran temporada donde no solamente se consagró como campeón de la Champions League, sino que también figuró entre los más importantes del fútbol élite.

Dembélé ganó el premio individual más importante del fútbol a nivel mundial sobre Lamine Yamal; “increíble lo que acaba de pasar, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG”, fue parte del discurso del jugador al ser reconocido.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí fue reconocida como la mejor futbolista del mundo por tercer año consecutivo.

Ranking Balón de Oro masculino de acuerdo a la revista France Football: 1- Ousmane Dembélé, 2- Lamine Yamal, 3- Vitinha, 4- Mohamed Salah, 5- Raphinha, 6- Achraf Hakimi, 7- Kylian Mbappé, 8- Cole Palmer, 9- Gianluigi Donnarumma, 10- Nuno Mendes.

Ranking Balón de Oro femenino: Ranking Balón de Oro femenino: 1- Aitana Bonmatí, 2- Mariona Caldentey, 3- Alessia Russo, 4- Alexia Putellas, 5- Chloe Kelly, 6- Patricia Guijarro, 7- Leah Williamson, 8- Ewa Pajor, 9- Lucy Bronze, 10- Hannah hampton.

En otros reconocimientos, Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa, premio al mejor futbolista joven del año; Luis Enrique, actual DT del París Saint-Germain, ganó el trofeo Johan Cruyff al mejor técnico; Gianluigi Donnarumma ganó el Trofeo Yashin como el mejor portero del año; Viktor Giokeres ganó el trofeo Gerd Muller al goleador del año y el PSG fue consagrado como el mejor equipo del año.

En la rama femenina, el Trofeo Gerd Müller fue para Ewa Pajor como máxima goleadora; mejor equipo del año fue el Arsenal, campeón de Europa. El Premio Johan Cruyff fue para Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa, como mejor entrenadora. El Trofeo Yashin a Hannah Hampton (Chelsea) como mejor portera. Y Premio Sócrates a la Fundación Xana, por su labor solidaria, recogido por Sira Martínez.

