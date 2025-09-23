“Durante las emergencias lo único que se ve es mucha improvisación”: Claudia Ortiz

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que el Gobierno lleva 6 años y sigue con la improvisación y eso genera problemas a los salvadoreños; un ejemplo de ello, fue la falta de suministro de agua en los últimos días que dejó a media ciudad sin agua potable.>

“¿Seis años y aún se dan este tipo de crisis?, la improvisación impacta a la población gravemente. Mejorar la infraestructura de agua ha sido una deuda con los salvadoreños, no acaban de recibir (a) ANDA, lo recibieron hace 6 años”, arremetió la legisladora.

El pasado 17 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Dagoberto Arévalo como nuevo presidente de la ANDA. Con él, ya son cuatro los funcionarios que dirigen esta institución en el Gobierno de Nayib Bukele.

“No se ha avanzado en resolver el problema pero sí se han aprobado préstamos, sí se ha gastado dinero”, dijo la legisladora en referencia a un préstamo por $100 aprobado en la legislatura pasada para mejorar el sistema de agua y saneamiento en la zona de San Salvador.

La legisladora sostuvo que “lo que tocan lo arruinan”, en referencia a la reparación de una tubería central y la cual dañaron. “Resultado: cientos de miles de personas sin agua por casi una semana”. A esto se le suma los estragos ocurridos el domingo por las fuertes lluvias, lo que demostró que el país es muy vulnerable.

“Llueve unas horas y diferentes puntos del AMSS se inundan (otra vez). Su falta de planificación de la ciudad así como la mala gestión urbanística y ambiental tienen consecuencias. ¿La respuesta? solo reaccionar, poner parches mientras siguen haciendo el problema más grande”, lamentó la legisladora en una publicación en sus redes sociales.

La opositora sostuvo que los «planes de contingencia» del Gobierno “no son hazañas”, sino “muestra de incapacidad”. El Gobierno, de hecho, tuvo que auxiliarse de pipas de Guatemala para abastecer con el vital líquido a las comunidades afectadas ya que no dio abasto con las proporcionadas por las autoridades nacionales.

“En lugar de poner bases sólidas para un futuro más digno se quedan esperando la próxima crisis. ¿Qué hacen con el dinero público? en estos últimos 6 años durante las emergencias lo único que se ve es mucha improvisación, mucha propaganda y a unos pocos haciendo buenos negocios”, concluyó la legisladora de oposición.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...