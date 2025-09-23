Claudia Ortiz plantea que en El Salvador falta un plan de desarrollo

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo en encuentro con Julio Villagrán que en el país, lo que ha hecho falta en los últimos años “es un plan real de desarrollo. Un plan que aborde los problemas que siempre hemos tenido».

Claudia Ortiz ejemplificó que son siete los temas que deben ser tratados con urgencia ya que son los que afectan a la población salvadoreña. “Son siete temas que hemos identificado las prioridades del país y donde están las necesidades más sentidas de la gente”.

Ortiz planteó que las prioridades y necesidades del país son: agua, soberanía alimentaria, vivienda, educación y salud pública de calidad, generación de empleo, protección a grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres) y el séptimo, la justicia.

Estas necesidades “son lo que la gente nos ha dicho y es que estos temas no los hemos inventado, sino que son aquellos aspectos donde la población nos ha expresado directamente sus necesidades y donde también hemos dialogado con sectores de la sociedad civil que han profundizado en estos temas durante años”.

A esos temas, se le añade otros tres aspectos de metodología para lograr resolver esos problemas. El primero de ellos, es la modernización del Estado; es decir, que la función pública sea por mérito y que los procesos del Estado estén debidamente regulados. El segundo, es que el Estado sea transparente y que luche efectivamente contra la corrupción. El tercer punto es una reforma fiscal que permita pagar impuestos según la capacidad de cada sector.

