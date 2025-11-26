Venezuela inicia proceso para crear Comandos Bolivarianos Integrales

Compartir

Caracas/Prensa Latina

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció este miércoles el comienzo mañana del proceso para la conformación de los Comandos Bolivarianos Integrales, que articula y consolida su funcionamiento en la base.

En declaraciones a la prensa el Secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que como parte de la plenaria del V Congreso del Partido y el IV de la Juventud salieron acuerdos que deben ser cumplidos como el de la nueva estructura organizativa de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) ya realizado.

Indicó que surgió desde las bases una “poderosísima vanguardia” que permitirá en cualquier circunstancia el desdoblamiento desde el Partido para, con esa estructura, ganar elecciones y defender la patria.

Cabello indicó que una vez conformados los CBBI, ahora corresponde la creación de los Comandos Bolivarianos Integrales, que arranca desde mañana y hasta el sábado en jornadas similares a los de los Comités.

Precisó que el inicio será con la celebración de reuniones de los enlaces designados por los estados con todos los jefes vigentes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH).

Ello implicará que cada jefe de UBCH deberá efectuar entre tres y cuatro asambleas en las comunidades, donde deberán estar presentes estos y comprobar la veracidad de la información, levantar un acta y enviarla al Secretario General del PSUV para el procesamiento de la información.

Reiteró que la actividad la realizarán jueves, viernes y sábado, y mañana arrancan desde temprano, a las 10:00, hora local, con las reuniones de los jefes de UBCH y pueden comenzar también las asambleas.

El dirigente político apuntó que el sábado cierran el proceso para el lunes recibir las actas y proceder al trabajo de transcripción de los contenidos que vengan de los estados y comunidades.

Comentó que estos nuevos tiempos y época demandan una nueva estructura partidista para enfrentar los retos que cada día los pone a prueba.

Se refirió a que cada día el imperialismo los pone a prueba al intentar amedrentar al pueblo venezolano y afirmó que “deberían saber, a estas alturas, que no hay forma ni manera que este pueblo se sienta amedrentado y acobardado”, la historia, aseveró, nunca ha sido así en Venezuela.

El líder partidista expresó que el PSUV en medio de los ataques, amenazas y asedio se restructura, organiza y se consolida en una gran unidad, en una fortaleza política, lo cual pudo apreciarse en la celebración el fin de semana de la cuarta Consulta Popular Nacional que tuvo la mayor participación de todas las celebradas.

