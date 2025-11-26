Mueren miembros de Guardia Nacional tras tiroteo cerca de Casa Blanca

Compartir

Washington/Prensa Latina

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados hoy en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

«Con gran pesar, podemos confirmar que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos hoy en Washington, D.C., han fallecido a causa de sus heridas», escribió el gobernador republicano en la plataforma social X.

Poco antes en su red Truth Social, el presidente Donald Trump, quien se encuentra en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, para el Día de Acción de Gracias y no tiene programados eventos públicos, había divulgado que los dos soldados resultaron «gravemente heridos» al igual que el sospechoso del ataque, que fue puesto bajo custodia.

La policía de la capital, acudió a la escena del tiroteo la tarde de este miércoles en la esquina de la calle 17 y la I NW. Toda el área fue acordonada, señaló el Departamento de Policía Metropolitana.

«La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación», declaró Karoline Leavitt, su secretaria de prensa en un comunicado.

Los informes que circulan refieren que los soldados fueron emboscados, un tipo de acción que, de acuerdo con datos oficiales, han ido en aumento en 2025.

Algunos medios reseñan que el tiroteo parece haber comenzado cerca de la estación de metro Farragut.

Elementos de la Guardia Nacional de varios estados fueron desplegados en la capital por orden de Trump, en una controvertida ofensiva contra el crimen que se ha extendido a otras ciudades del país.

