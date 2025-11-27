Atletas cubanos encabezan la Encuesta Deportiva de Prensa Latina

Compartir

La Habana/Prensa Latina

Con los votos emitidos este miércoles por La Radio del Sur de Venezuela y el Diario Co Latino de El Salvador, los atletas cubanos reafirmaron su dominio en la 61 Encuesta Deportiva de Prensa Latina.

La emisora sudamericana apoyó a la cubana Leyanis Pérez como Mejor Atleta Femenina de Latinoamérica, al surfista brasileño Yago Dora como Mejor Atleta Masculino y al elenco juvenil de Cuba de Béisbol5 como Mejor Equipo del Año.

Por su parte, Co Latino eligió al tenimesista brasileño Hugo Calderano, a la patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez y a la selección mayor de fútbol de Argentina, un sufragio que agitó aún más las mareas de esta pulseada deportiva continental. El pulso latinoamericano avanza con emoción creciente y, a medida que llegan boletas desde varias latitudes, el nombre de Leyanis Pérez se alza con fuerza telúrica en la categoría femenina.

La reina cubana del triple salto —monarca mundial en Tokio, soberana bajo techo en Nanjing y dueña de la Liga del Diamante— acumula 15 votos, respaldada por un mosaico de medios que incluye a Venezuela News, Alma Plus TV, Cubavisión Internacional, Granma, Tribuna de La Habana, Radio Rebelde, Bayano Digital de Panamá y numerosas emisoras del interior de Cuba.

Detrás de ella, con esfuerzos aún insuficientes para romper la hegemonía antillana, aparecen Nóchez con cuatro papeletas, la velocista dominicana Marileidy Paulino (1) y la arquera mexicana Andrea Becerra (1).

Entre los hombres, la disputa late con más vértigo. El lanzador cubano Liván Moinelo, campeón de Japón con los Halcones de SoftBank y Jugador Más Valioso de la Serie Clímax, encabeza con siete votos, impulsado por el respaldo de la mayoría de los medios de prensa de la mayor de Las Antillas. Le siguen, en carrera cerrada, Calderano con cuatro votos, el clavadista mexicano Osmar Olvera (3), el velocista jamaicano Oblique Seville (2), el marchista brasileño Caio Bonfim (2), el futbolista argentino Lionel Messi (2), el pesista colombiano Yeison López (1) y el surfista Dora.

En la categoría de Mejor Equipo, la marea vuelve a ser roja, azul y blanca: el conjunto juvenil cubano de Béisbol5, lidera con ocho selecciones, escoltado por la selección masculina de fútbol de Argentina (5), la escuadra femenina brasileña de voleibol (2), el elenco haitiano de fútbol masculino (2), el equipo venezolano de softbol (1), el Flamengo de baloncesto (1) y el combinado salvadoreño de fútbol playa (1).

Hasta ahora han participado medios de Cuba, Venezuela, El Salvador y Panamá, con representación diversa de televisión, prensa escrita, agencias y radioemisoras. Las votaciones siguen abiertas y todos los órganos informativos de la región podrán enviar sus propuestas a la dirección electrónica de Prensa Latina ([email protected]) en igualdad absoluta de condiciones.

La edición 61 llega signada por dos aniversarios mayores: el centenario del natalicio de Fidel Castro, pilar del movimiento deportivo cubano, y los cinco años de la partida de Diego Armando Maradona, eterno ganador de la encuesta en 1986.

Tras el cierre del proceso, una conferencia de prensa revelará los resultados finales y rendirá homenaje al recordista mundial Javier Sotomayor, máximo triunfador cubano del sondeo. Instituida en 1964 con el velocista Enrique Figuerola como primer vencedor, la encuesta comenzó a distinguir a los mejores equipos en 1980 y separó las categorías masculina y femenina a partir de 1988.

En la pasada edición, los laureados fueron los cubanos Mijaín López, pentacampeón olímpico, y Omara Durand, reina paralímpica de la velocidad, mientras que el equipo de fútbol de Argentina conquistó su octava corona colectiva.

