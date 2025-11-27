Selección femenina sub 16 gana su pase a la final con 12 goles a Belice

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Con una goleada de 12-0 contra Belice la Selecta Sub-16 Femenina, en su tercer partido del torneo UNCAF Sub-16, se metió a la final invicta, dejando claro que con el trabajo en equipo y poner el alma y corazón en la cancha se dan los resultados, que les permitió agenciarse su pase a la final del torneo Uncaf FIFA Forward.

Esta victoria, que incluyó seis goles de Valentina Alvarenga, clasificó a la selección salvadoreña a la final del torneo en Managua, Nicaragua, y cerraron la fase de grupos como líder invicta.

A cargo de la entrenadora Debbie Gómez, las salvadoreñas cerraron este martes la fase de grupos del Torneo Uncaf FIFA Forward Nicaragua 2025, donde se evidenció la superioridad de las azules ante las de Belice.

Es de destacar que este resultado no solo las consolidó como primer lugar del Grupo A, sino que además selló su clasificación directa a la final del certamen.

Durante el partido, la goleada inició al minuto 16 cuando Abigaíl Salgado metió el primer gol y luego en el minuto 26 Cristina Quintanilla con un potente disparo desde fuera del área aumento la ventaja.

Y asi la portería de Belice sucumbió ante Mónica Escobar que marcó el 3-0, y tras del descanso, Angie Alvarenga convirtió un tiro libre para el 4-0.

En el segundo tiempo la jugadora Alvarenga anotó en los minutos 52’, 55’, 63’ y 70’, sumando cinco goles en menos de 20 minutos. Su sexto tanto llegó al 85’, coronando una noche memorable para la número “10” de El Salvador.

Ariana Jones no se quedó atrás al marcar en los minutos 72’ y 76’.

La selecta con ese partido culminó su fase de grupos con tres victorias: 1-0 ante Guatemala, 3-2 ante Nicaragua y 12-0 ante Belice.

