VAMOS informa que Wendy Alfaro se exilia forzosamente tras acoso policial

Este lunes, el partido VAMOS anunció que la secretaria de organización y directora ante la Junta de Vigilancia Electoral Wendy Alfaro “fue víctima de acoso y hostigamiento” que concluyó en un exilio forzado.

Según Cesia Rivas, secretaria general del partido, “iniciaron con el incremento de ataques en redes sociales, suplantación de identidad con perfiles falsos, visitas policiales inesperadas bajo pretextos poco creíbles, dirigidas selectivamente contra voces críticas. Todo lo anterior, concluyó en un exilio forzado, antes de que llegaran al último paso, que es encarcelar y luego generar cargos creados. Esto pasó hace un par de semanas y lo hemos comunicado hasta este día, hasta que ella estuviera a salvo”, comentó Rivas.

Rivas sostuvo que ningún salvadoreño debería irse por miedo, por decir la verdad, por cuestionar al gobierno o por defender derechos humanos.

Es de contextualizar que varios disidentes se han ido de El Salvador, ya que el Gobierno de Bukele persigue a opositores y defensores de derechos humanos tal es el caso de Ingrid Escobar, Ivania Cruz, Rudy Joya y más de una cuarentena de periodistas.

Wendy Alfaro, a través de su cuenta en X, dijo que en el programa “Ciudadanos al Micrófono”, que ella y otro colega transmitían por Tik Tok “era común que ingresaran personas para insultar o lanzar acusaciones falsas contra quienes intentamos realizar un análisis crítico de la realidad nacional. Pero lo que encendió mis alarmas fue lo que ocurrió los días 23 y 24 de julio”.

El 23 de julio, policías visitaron a uno de sus compañeros y, en cuestión de horas, ya había presencia policial en los alrededores de la suya, “al inicio no me alarmé del todo, la situación cambió el 24 de julio, cuando 2 oficiales de la PNC y 2 del CAMST llegaron a mi casa”, dijo Alfaro.

“Al consultar con mis vecinos, confirmé que solo habían llegado a mi vivienda. En este contexto, lo que suele seguir es lo que ya hemos visto con otros opositores: primero llegan las visitas, luego la detención arbitraria y, una vez en manos del sistema, la fabricación de delitos”, lamentó Alfaro.

Según dijo Cesia Rivas, están seguros estos ataques seguirán “cada vez más fuertes” antes de que inicie la campaña electoral, ya que VAMOS se propone como un alternativa del partido oficial que ha desmantelado la democracia, separación de poderes y la misma Constitución de la República.

“El objetivo es simple, eliminar cualquier opción de equilibrio para los salvadoreños. Como partido seguiremos trabajando en construir la alternativa de equilibrio que muchos de los salvadoreños buscan para el 2027. ¿Por qué hablamos de equilibrio? Porque hoy por hoy es esa la palabra que más temor le tienen a ese pequeño grupo de políticos, que solo aprietan botones y deciden sobre millones de salvadoreños”, comentó Rivas.

Rivas informó que tienen conocimiento de que dos personas más han sido visitados por parte de la PNC.

