Kilmar Abrego

Servicio de Inmigración arresta al salvadoreño Kilmar Ábrego García

25 agosto, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue arrestado este lunes y sería deportado a Uganda, un país de África. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo cuando acudía  a los tribunales de inmigración de Maryland.

Esta detención se da luego de haber sido puesto en libertad, hace apenas tres días, según informó su abogado defensor a medios internacionales. Kilmar, “un hombre de extraordinario coraje, se reportó esta mañana al ICE, como se le requería. Fue detenido inmediatamente. El Gobierno busca deportar a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado”, comentó el abogado de Kilmar a la agencia de noticias EFE.

El pasado sábado, los abogados de Ábrego explicaron en un documento judicial que el Gobierno de Estados Unidos lo amenazaba con su deportación a Uganda para lograr un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser deportado a Costa Rica en su lugar.

En junio de de este año Ábrego regresó a Estados Unidos, luego de que fuera deportado ilegalmente a  El Salvador y mantenido en el primer mes recluido en el CECOT como terrorista, pese a que existía una orden de 2019 que protegía a Ábrego de la expulsión, debido a las amenazas que enfrentaba por parte de pandillas en suelo salvadoreño.

Ábrego estaba a la espera de que se desarrolle un juicio en su contra por cargos federales por supuesto tráfico de personas y un proceso de deportación.

