Villatoro sostiene que en este contexto político se debe trabajar en unidad

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sostuvo que el país necesita de unificación para hacer frente a los gobernantes que hoy están y que buscan perpetuarse en el poder. Pese las reformas a la Constitución de la República, “la esperanza” aún no se ha perdido, señaló Villatoro en el espacio de entrevista Encuentro con Julio Villagrán.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, dijo en el espacio de entrevista con Julio Villagrán que existe un dicho: “el que se cansa, pierde”, “lo que no tenemos que hacer nosotros es cansarnos, aquí nadie ha perdido la esperanza, yo creo que todos la tenemos clara y todos la mantenemos”.

“Lo que sí murió es la forma de hacer democracia, porque al momento de hacer estas reformas constitucionales, prácticamente lo que están haciendo es dejando todo el poder bajo el servicio de un partido político y es obvio que ellos tienen secuestradas todas las instituciones: la Presidencia, la Asamblea legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y muchas personas creen que por eso, es que nosotros debemos de sentirnos como que ya no hay nada que hacer”, añadió Villatoro.

Y es todo lo contrario, comentó, pues “ese es el primer paso para saber qué es lo que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que hacer es trabajar unidos, eso es lo que nos falta a todos aquellos que no estamos de acuerdo en la forma como se está el país. ¿por qué unidos?, porque solo así vamos a ser fuertes”.

