UNITRASAL exige que el nombre de los capturados injustamente sea limpiado

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Popular de El Salvador (UNITRASAL) manifestó su rechazo a la extensión del régimen de excepción por undécima ocasión, y destacó que ha servido como instrumento para violar derechos humanos, laborales y libertades sindicales.

“Desde UNITRASAL reiteramos nuestro rechazo y condena a una nueva extension inconstitucional del régimen de excepción, que es el instrumento del gobierno de tumo para violar derechos humanos, derechos laborales y libertades sindicales”, externó la organización social y popular.

UNITRASAL reiteró que en los 11 meses desde que se decretó la medida excepcional, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha emitido “órdenes para perseguir, capturar y encarcelar a líderes comunitarios”, bajo el argumento de agrupaciones ilícitas.

Además de las capturas “arbitrarias” de personas pertenecientes a estructuras legalmente constituidas en la normativa salvadoreña, entre sindicatos, ADESCOS y asociaciones de desarrollo, denunciaron la violación a la Carta Magna, al promover que elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) capturen a la población civil, cuando dichos elementos de seguridad, no tienen autoridad para la detención de la ciudadanía, y el traslado a centros penales.

“El señor presidente ya no puede argumentar que en este país aún no se ha encarcelado o asesinado a líderes de lo que él denomina ‘oposición del Gobierno’. Durante estos once meses se ha capturado a cinco líderes comunitarios, 14 integrantes de cinco sindicatos municipales y un sindicato público, 8 adolescentes del Bajo Lempa, así como por lo menos 3,000 personas inocentes, según declaraciones del mismo presidente”, dijo la Unidad.

La organización denunció la muerte de José Leonidas Bonilla Torres, trabajador y sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, quien murió el 3 de septiembre de 2022, en El Centro Penal la Esperanza, más conocido como “Mariona”, por una supuesta falta de atención médica, y por el cual exigieron que las autoridades limpien el nombre porque fue capturado en el marco de la ley y era inocente.

Sonia Urrutia, secretaria general de UNITRASAL, dijo que a pesar de que el Gobierno reconoció que aproximadamente tres mil personas de las que fueron capturadas, fueron puestas en libertad, no les consta que las tres mil personas ya estén en libertad, por lo que instó a los familiares, y víctimas a denunciar las capturas arbitrarias.

Debido a las irregularidades que presentaron más de diez municipalidades de Nuevas Ideas, entre ellas la mala administración de fondos públicos, propició el despido injustificado de trabajadores, sin indemnización e irrespetando los acuerdos de contratos colectivos, el pago de salarios, prestaciones y bonificaciones, y ante las protestas de los trabajadores, el gobierno ordenó que fueran capturados, sobre todo los dirigentes sindicales.

UNITRASAL exigió al Gobierno la libertad inmediata a los sindicalistas, y la limpieza de antecedentes penales de las personas capturadas que han sido liberadas por haber demostrado su inocencia, el respeto a la libertad sindical, cumplir con los derechos de los trabajadores y la derogación del régimen de excepción.