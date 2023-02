Diputados oficialistas buscan que el delito del feminicidio no prescriba

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Que el delito de feminicidio no prescriba, es decir, que no caduque el plazo para juzgar a una persona que ha cometido el asesinato de una mujer, es la propuesta que presentó la bancada oficialista a través de reformas al Código Procesal Penal.

El promotor fue Salvador Chacón, junto a diputadas de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa. El diputado oficialista dijo que los casos de feminicidios, conforme pasa el tiempo, no son resueltos, y no hay una persecución penal. “Por lo tanto, buscamos que estos delitos de feminicidio y feminicidio agravado no prescriban”.

Concretamente, se busca reformar el artículo 32 y 34 de la normativa, ya que “es necesario modernizar las políticas de prevención y sanción de las conductas delictivas que atentan contra los derechos reconocidos en la Constitución, siendo uno de ellos, el derecho a la vida”, dijo.

Marcela Pineda, del oficialismo, dijo que la iniciativa es una más “que no solo busca modificar el Código Procesal Penal, sino también, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres (LEIV) con la finalidad de que el feminicidio no prescriba”.

Los parlamentarios dijeron que, en 2019, hubo 230 feminicidios y que el presidente Nayib Bukele, logró reducir esa cifra. “El año pasado lastimosamente finalizamos con 68 feminicidios”, sostuvo la legisladora, Alexia Rivas, presidenta de la Comisión de la Mujer. En lo que va de 2023, un total de 9 mujeres han muerto y 7 de ellas han sido a manos de sus compañeros de vida.

Entre esos casos ocurridos, destaca uno, donde el esposo de la víctima ya había sido denunciado por violencia, pero el Estado la ignoró. En la ronda de preguntas a los legisladores se les planteó esa situación, a lo que Alexia Rivas divagó y culpó a la sociedad de ser la responsable y, por ende, se debe trabajar en ese aspecto, dijo.

La reforma pasará a estudio de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, ya que se pretende convocar a diferentes instancias para abordar el tema