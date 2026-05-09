Diáspora tendrá 6 diputados, pero le serán quitados 5 a San Salvador y 1 a La Libertad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa que reforme el Código Electoral para crear la circunscripción especial para los salvadoreños en el exterior; se reducirán 5 diputados de San Salvador y 1 de La Libertad.

El Ministerio de Gobernación envió las propuestas a la Asamblea y el presidente Castro las envió al estudio de la Comisión Política. La reforma al Código Electoral, establece en el artículo 13, una disposición para reasignar los escaños para los salvadoreños en el exterior de aquellos que dos departamentos que tengan mayor número de diputados.

Para establecer el número de diputados por circunscripción territorial, se dividirá el número de habitantes de cada circunscripción (departamento), entre el cociente nacional de población, para sacar este, se dividirá la población de salvadoreños según el censo entre los 60 escaños disponibles, el resultado es el “cociente nacional de población”, es el promedio de habitantes que representa cada diputado electo.

En el caso de la circunscripción en el extranjero, el número de diputaciones que corresponda, se establecerá conforme al número de salvadoreños que, según el registro electoral, posean Documento Único de Identidad con domicilio en el extranjero, “y se integrará a través de la redistribución de escaños asignados a los dos departamentos con mayor índice de población según el censo nacional”.

De hecho, según el Censo Poblacional realizado por el Banco Central de Reserva (BCR)en 2024, San Salvador y La Libertad son los dos departamentos que tienen mayor número de habitantes, con 1.5 millones y 765,879 respectivamente. Por ese número de población, se le asignan a San Salvador 16 diputaciones y 7 a La Libertad. Sin embargo, estos pasan de 11 y a 6, respectivamente.

Así quedaría el reparto de escaños por circunscripción: San Salvador, 11 diputados. Santa Ana, 5 diputados. San Miguel, 5 diputados. La Libertad, 6 diputados. Sonsonate, 5 diputados. Usulután, 4 diputados. Ahuachapán, 3 diputados. La Paz, 3 diputados. La Unión, 2 diputados. Cuscatlán, 2 diputados. Chalatenango, 2 diputados. Morazán, 2 diputados. San Vicente, 2 diputados. Cabañas, 2 diputados. En el extranjero, 6 diputados.

Estas reformas al Código Electoral, se dan luego que el oficialismo ratificó la reforma constitucional al artículo 79 para que los salvadoreños exteriores puedan tener representación directa en la Asamblea Legislativa. La propuesta de ley será estudiada por la Comisión Política este lunes a las 2 de la tarde.

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