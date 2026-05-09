Reforma a Ley de Partidos Políticos elimina prohibición de promover reelección presidencial consecutiva

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Dentro de la reforma a la Ley de Partidos Políticos que envió el Ministerio de Gobernación a la Asamblea Legislativa, se elimina la prohibición de promover la reelección presidencial consecutiva.

En el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos, actualmente establece una prohibición a los partidos políticos referente a promover una reelección presidencial consecutiva, es decir, promover que un presidente siga en el cargo. Esta situación había estado prohibida porque la Constitución de la República, establecía la prohibición de la reelección presidencial; sin embargo, esta se eliminó para que Nayib Bukele siga en el poder.

Es de recordar que el 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó reformas constitucionales para habilitar la reelección presidencial indefinida. Esto fue considerado como un golpe a la democracia y la perpetuación del poder.

Las reformas fueron a los artículos 75, 80, 152 y 154. Al primero de ellos, es decir, al 75, es para eliminar lo regulado referente con los derechos de los ciudadanos, ya que eliminan el número ordinal 4. Ese establecía que perdían los derechos de ciudadano “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

La segunda reforma aprobada el 31 de julio de 2025 es al artículo 80 en los incisos segundo y tercero para eliminar la segunda vuelta electoral en las presidenciales. También, se reformó al artículo 152, referente a la prohibición para ser candidato a la presidencia de la República, se elimina: “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. También se extendió el periodo presidencial a 6 años.

Con esta reforma a la Ley de Partidos Políticos, se podrá promover que un presidente sea nuevamente candidato a la presidencia de la República.

Dentro de las reformas a la Ley de Partidos Políticos también se eliminan los artículos referentes a las candidaturas de diputaciones al Parlamento Centroamericano. Esto ya que el 31 de julio de 2025, la Asamblea aprobó también una reforma constitucional para que el Estado salvadoreño retirara su participación de este organismo regional.

También, se elimina lo referente al financiamiento público (deuda política), ya que se aprobó la reforma constitucional para eliminar esta. Se agrega la circunscripción en el extranjero en las disposiciones sobre las elecciones internas de los partidos políticos.

Esta iniciativa será conocida por la Comisión Política este lunes.

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