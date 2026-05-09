Mauricio Mejía pide proteger a la niñez afectada por el impacto social del régimen

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Saúl Méndez

Colaborador

El analista político Mauricio Mejía afirmó que el respeto a la justicia y a los derechos fundamentales sigue siendo uno de los principales desafíos para la democracia salvadoreña, al recordar que el artículo 32 de la Constitución de la República de El Salvador establece que la familia es la base fundamental de la sociedad.

Según Mejía, un país que no garantiza una justicia real corre el riesgo de retroceder democráticamente y de vulnerar derechos esenciales de la población. En ese sentido, subrayó que la protección de la familia y el fortalecimiento del tejido social deben mantenerse como prioridades dentro de cualquier sistema democrático.

”Yo considero que un país que no ejerce una verdadera justicia está retrocediendo en su democracia y, en consecuencia, vulnerando derechos fundamentales. En ese sentido, la familia sigue siendo la base de la sociedad”, explicó en el programa Café con PA’IS.

El analista también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al señalar que cada salvadoreño debe contribuir a la construcción del país.

”De hecho, es importante que cada salvadoreño haga patria, haga país. ¿En qué sentido? Me gusta recordar una frase de John F. Kennedy: ’No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país’”, señaló.

Mejía sostuvo que la estabilidad social depende de un equilibrio entre el cumplimiento de los deberes ciudadanos y la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo y el acceso a la justicia.

“Ambos factores deben conjugarse para que exista armonía. De lo contrario, estaríamos hablando de una ruptura social”, advirtió.

Asimismo, señaló que la justicia social debe reflejarse en todos los ámbitos, lo que incluye los tribunales laborales, los derechos de los trabajadores y la protección familiar.

“Es decir, que la ley se aplique a todos por igual y que exista igualdad en el trato hacia las personas”, manifestó.

Además, en relación con el régimen de excepción en El Salvador, el analista reconoció que existe una percepción ciudadana de mayor seguridad; sin embargo, también advirtió sobre la preocupación por capturas de personas inocentes.

”Junto con ese reconocimiento, también es importante considerar que hay personas inocentes que han sido capturadas”, afirmó.

Ante esta situación, consideró necesario crear mecanismos institucionales que permitan revisar estos casos y garantizar el respeto a los derechos de quienes no hayan cometido delitos. “Si una persona es inocente, sus derechos deben ser respetados”, enfatizó.

Mejía también vinculó la reconstrucción del tejido social y la protección de la niñez al explicar que la Ley Nacer con Cariño y la Ley Crecer Juntos deberían ser aplicadas a hijos de personas vinculadas a estructuras criminales y que no deberian cargar con estigmas sociales ni con las consecuencias de actos que no cometieron.

“Pensemos en una niña de tres años, hija de una persona vinculada a pandillas. Esa niña no tiene ninguna responsabilidad por los actos que haya cometido su padre. Si el padre ha delinquido, la ley debe actuar conforme al Código Penal. Pero debemos centrar nuestra atención en esa niña”, afirmó.

“Si realmente estamos hablando de reconstruir el tejido social, debemos velar porque sus derechos sean respetados. Esa niña podría enfrentar rechazo o bullying por la condición de su padre, pero ella no tiene culpa de lo ocurrido”, enfatizó.

“Mi enfoque está en los derechos de los niños, de las personas inocentes, de quienes no tienen responsabilidad en estos hechos”, aseguró.

“Por eso debe existir justicia y deben crearse mecanismos que permitan atender las necesidades de estas personas. Venimos de una situación compleja por el fenómeno de las pandillas, y eso hay que reconocerlo”, aclaró.

“Pero también debemos preguntarnos: ¿qué sucede con toda esta niñez que necesita atención? ¿Qué pasa con el tejido social? Ahí es donde debemos concentrarnos”, expresó.

El analista sostuvo que la reconstrucción del tejido social debe incluir atención integral para la niñez y para las familias afectadas por la violencia y los procesos judiciales.

Además, concluyó con un llamado a la empatía y a convertirse en la voz de quienes, aseguró, no siempre tienen la posibilidad de ser escuchados.

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