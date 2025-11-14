Niños aprenden a hablar Náhuat de forma natural

Compartir

Clausura del año 2025

Saúl Méndez

Colaborador

Con mucha emoción las 16 niñas y niños que participan del programa de aprendizaje del idioma Náhuat, en Cuna Náhuat, Distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Norte, celebraron la clausura del ciclo 2025, el cual estuvo lleno de aprendizaje y actividades inmersivas que les permitirán hablar el idioma de manera natural.

Las niñas y los niños recibieron su diploma de participación y demostraron sus habilidades en el dominio de la lengua al cantar canciones infantiles, ante sus familiares.

Todo esto es gracias a un método de enseñanza al que llaman “inmersión lingüística” que tiene como objetivo que la niñez, de 2 a 5 años, incursione en la lengua materna de sus nanas y tatas, es decir, el idioma Náhuat de los Pueblos Indígenas de El Salvador.

Este método de enseñanza usa el acercamiento progresivo para conocer palabras en Náhuat como colores, cosas, flores ropa, familia y animales; sin escritura.

La currícula sigue los lineamientos pedagógicos del Ministerio de Educación para que niños y niñas aprendan a pintar, a cortar papel y usar colores.

Para los alumnos entre 2 a 5 años, las natzin (madres educadoras) utilizan el método de cantar canciones infantiles en Nahuat, también bailan y realizan los juegos dirigidos y juegos libres para motivar la imaginación y conocimiento de su alumnado, y conocerlos un poco más.

“Hay un canto de entrada que es muy importante porque en éste, estamos saludando y diciendo buenos días al maestro, buenos días a los compañeritos. El reconocimiento del ánimo del niño y la niña que llega a aprender ese nuevo día”, explicaron las docentes.

El proyecto que engloba esta iniciativa es el Cuna Náhuat, un programa lingüístico dirigido a niñas y niños nativos de Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina Masahuat y Nahuizalco, que pretende revitalizar el nahuat o pipil, última lengua originaria que sobrevive en El Salvador. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, el Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Villava Atarrabia.

Desde el 2010 el programa de inmersión lingüística Cuna Náhuat, centra sus esfuerzos en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, el municipio con mayor número de hablantes del idioma Náhuat en el país, lo que permite que los pequeños utilicen la lengua también fuera del aula.

Los recorridos comunitarios también son un pilar en la metodología de enseñanza, pues permiten que el aprendizaje del náhuat se vincule con la vida cotidiana. A lo largo del año, los niños visitaron diversos espacios naturales con gran significado espiritual para las comunidades indígenas, como los reservorios de agua que existen en la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, espacios destinados a la recreación y que, en la cosmovisión indígena, representan un elemento sagrado al que se rinde homenaje en ceremonias ancestrales.

De esta manera, la enseñanza del idioma se entrelaza con la cultura y la naturaleza. Las maestras nahuaparlantes explican que el propósito es que la niñez se acerque a la lengua materna de sus nanas y tatas: el nahuat de los pueblos originarios de El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...